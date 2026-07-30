Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa thông báo đóng cửa thêm hai chi nhánh là Bắc Ninh và Thái Bình từ ngày 28/7. Động thái này diễn ra sau khi ngân hàng vừa công bố chấm dứt hoạt động 10 chi nhánh và phòng giao dịch khác trên cả nước từ 25-27/7.

Việc SCB liên tục thu hẹp mạng lưới các chi nhánh, phòng giao dịch diễn ra từ tháng 6/2023, trong bối cảnh ngân hàng đang được kiểm soát đặc biệt và thực hiện phương án tái cơ cấu.

Chưa dừng lại, từ ngày 4/8, SCB tiếp tục dừng hoạt động các phòng giao dịch Tân Phú (phường Tân Phú), Phù Đổng (phường Gia Định), Hóc Môn (xã Bà Điểm), Củ Chi (xã Tân An Hội) tại TPHCM; Phòng giao dịch Cần Giuộc (Tây Ninh) và Phòng giao dịch Đồng Tháp (tỉnh Đồng Tháp).

Sau các đợt đóng cửa này, SCB còn 27 phòng giao dịch tại 14 tỉnh, thành phố.

Trong đó, mạng lưới tập trung nhiều nhất tại TPHCM, với 10 điểm giao dịch trên địa bàn thành phố và các khu vực thuộc địa bàn Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Một số địa phương như Quảng Ninh, Hải Phòng cũng không còn sự hiện diện của SCB sau đợt cắt giảm mạng lưới trong tháng 7.

Từ sau ngày 4/8, ngoài TPHCM có 10 điểm giao dịch SCB, 13 tỉnh, thành phố còn lại chỉ còn được ngân hàng duy trì hoạt động từ 1-2 phòng giao dịch, bao gồm: Hà Nội, An Giang, Vĩnh Long, Đà Nẵng, mỗi tỉnh thành có 2 điểm giao dịch.

Cà Mau, Cần Thơ, Gia Lai, Khánh Hoà, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đồng Tháp mỗi tỉnh thành chỉ còn 1 điểm giao dịch của SCB.

So với 207 phòng giao dịch trước tháng 6/2023, SCB đã đóng cửa 180 phòng giao dịch tính đến thời điểm hiện tại, bao gồm cả những điểm sẽ chấm dứt hoạt động từ ngày 4/8.

Như vậy, số lượng các phòng giao dịch của SCB giảm tới 87% kể từ khi nhà băng này bắt đầu quá trình tái cơ cấu.

Chưa biết SCB sẽ tiếp tục dừng hoạt động bao nhiêu chi nhánh, phòng giao dịch, nhưng thời gian tới, nếu muốn mở rộng mạng lưới, SCB sẽ phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Theo Thông tư 61/2025/TT-NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại, có hiệu lực từ 15/2/2026, Ngân hàng Nhà nước đặt ra các điều kiện và giới hạn cụ thể đối với việc thành lập chi nhánh mới.

Cụ thể, các ngân hàng hoạt động từ 12 tháng trở lên phải đáp ứng một loạt điều kiện về hiệu quả kinh doanh, an toàn hoạt động, phân loại tài sản, trích lập dự phòng và chất lượng tín dụng khi đề nghị thành lập chi nhánh, phòng giao dịch.

Trong đó, ngân hàng phải có kết quả kinh doanh có lãi theo báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo riêng lẻ được kiểm toán của năm liền trước; tuân thủ các giới hạn bảo đảm an toàn trong hoạt động; thực hiện đúng quy định về phân loại tài sản có, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro.

Đồng thời, tỷ lệ nợ xấu tại ngày 31/12 của năm liền trước và tại ngày cuối cùng của tháng liền trước thời điểm đề nghị cũng không được vượt quá 3%, hoặc mức khác theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ.

Bên cạnh đó, việc mở mới chi nhánh, phòng giao dịch còn chịu giới hạn về số lượng và địa bàn theo quy định của Thông tư.