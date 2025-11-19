Theo VIB, việc thu phí được áp dụng dựa trên điều khoản, điều kiện mở và sử dụng tài khoản thanh toán, cùng biểu phí dịch vụ tài khoản thanh toán dành cho khách hàng cá nhân tại ngân hàng.

Cụ thể, các tài khoản thanh toán không phát sinh bất kỳ giao dịch nào trong 12 tháng liên tục trở lên sẽ bị thu phí 10.000 đồng/tháng (chưa bao gồm VAT), gọi là phí “đóng băng tài khoản cá nhân”.

Kỳ thu phí đầu tiên dự kiến thực hiện từ tháng 12/2025, trong khoảng 15 ngày đầu mỗi tháng.

Đối với các tài khoản không hoạt động nhưng không đủ số dư để thu phí, VIB sẽ trích phần số dư còn lại vào phí theo quy định; phần phí chưa thu đủ sẽ được miễn cho khách hàng.

Ảnh minh họa: VIB

Trường hợp có nhu cầu tiếp tục sử dụng tài khoản thanh toán, khách hàng có thể kích hoạt lại tài khoản để tránh bị thu phí, cụ thể: Với tài khoản không hoạt động trong 12 tháng liên tục trở lên, khách hàng có thể chủ động kích hoạt bằng cách phát sinh giao dịch ghi Có vào tài khoản.

Với tài khoản không hoạt động trong 60 tháng liên tục trở lên, khách hàng cần đến chi nhánh/phòng giao dịch VIB để được hỗ trợ.

Nếu không còn nhu cầu sử dụng, khách hàng có thể đến chi nhánh/phòng giao dịch để đóng tài khoản thanh toán.

Theo biểu phí hiện hành của VIB, ngân hàng miễn phí quản lý tài khoản hằng tháng; tuy nhiên, phí đóng tài khoản thanh toán là 50.000 đồng/lần.

Ngân hàng Nhà nước cho biết đến cuối năm 2024, tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản ngân hàng đạt 86,97%. Con số này thấp hơn mức 87,08% của năm 2023, được lý giải do quá trình sàng lọc, làm sạch dữ liệu và xác minh sinh trắc học tài khoản.

Hiện cả nước có khoảng 200 triệu tài khoản ngân hàng, nhưng số tài khoản “sống”, được đối chiếu và làm sạch thông tin gồm hơn 132,4 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân (CIF) và hơn 1,4 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức, theo dữ liệu đến 10/10/2025. Việc đối chiếu được thực hiện qua CCCD gắn chip hoặc ứng dụng VNeID.

Ngân hàng Nhà nước cũng triển khai hệ thống thông tin quản lý hỗ trợ phòng chống lừa đảo, dựa trên dữ liệu thu thập từ cơ quan chức năng và báo cáo của các ngân hàng thương mại để chia sẻ, cảnh báo kịp thời.

Hệ thống này được thử nghiệm từ tháng 4/2025, áp dụng tại 5 ngân hàng thương mại. Kết quả ban đầu cho thấy, khoảng 1,5 triệu giao dịch đã nhận được cảnh báo, dẫn đến 490.000 giao dịch bị dừng lại, tương ứng số tiền khoảng 1.800 tỷ đồng tính đến tháng 10/2025.