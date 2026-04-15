Theo nội dung công bố thông tin bất thường của MSB, ngày 13/4/2026, ngân hàng nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026 của ông Trần Xuân Quảng vì lý do cá nhân.

Việc từ nhiệm của ông Trần Xuân Quảng sẽ được MSB trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 xem xét và thông qua theo quy định. Đại hội dự kiến diễn ra vào ngày 21/4 tại Hà Nội.

Cùng ngày, MSB công bố thông tin về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Hà Thanh làm Phó Tổng giám đốc ngân hàng. Việc bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 4/5/2026.

Cùng với đó, HĐQT MSB cũng ban hành quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Phi Hùng và bà Nguyễn Hương Loan.

Ông Nguyễn Phi Hùng không còn là Phó Tổng giám đốc MSB từ ngày 4/5/2026, trong khi bà Nguyễn Hương Loan đã không còn nắm giữ chức vụ này từ ngày 14/4/2026.

Ông Hùng được bố trí làm thành viên Uỷ ban Công nghệ của MSB từ ngày 4/5/2026.

Trong số các nhân sự kể trên, ông Nguyễn Phi Hùng (sinh năm 1976) được bổ nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc MSB kể từ tháng 10/2023 sau 3 năm làm Quyền Tổng giám đốc, Tổng giám đốc, rồi Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex – PGBank (nay là Ngân hàng Thịnh vượng và Phát triển).

Trước đó, ông Hùng cũng từng có nhiều năm gắn bó với MSB sau khi gia nhập ngân hàng này vào năm 2013 với vai trò Giám đốc khối Công nghệ và vận hành, Phó Tổng giám đốc khối Vận hành MSB.

Đáng chú ý, cùng với việc miễn nhiệm bà Nguyễn Hương Loan, MSB cũng quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với nhân sự này.

Theo quyết định của MSB, bà Nguyễn Hương Loan có trách nhiệm bàn giao công việc đang đảm nhiệm và giải quyết các vấn đề liên quan đến trách nhiệm cá nhân cho MSB; đồng thời bàn giao tài sản đang trực tiếp quản lý, sử dụng (hoặc đang đứng tên quản lý, sử dụng) cho cấp quản lý trực tiếp trước ngày nghỉ việc.

Bà Nguyễn Hương Loan cũng được yêu cầu bảo mật thông tin và phối hợp với các đơn vị chức năng MSB để giải quyết công việc phát sinh sau khi chấm dứt hợp đồng lao động; được thanh toán các chế độ theo biên bản thanh lý hợp đồng (hoặc bảng kê các khoản để thanh lý hợp đồng lao động) sau khi đã hoàn tất các nghĩa vụ và trách nhiệm với MSB.