Maserati vừa bàn giao chiếc MC20 GT2 Stradale độc nhất vô nhị được thiết kế theo đơn đặt hàng riêng của một nhà sưu tập tại Đài Loan. Mẫu xe do bộ phận cá nhân hóa Fuoriserie thực hiện nhằm tri ân chiếc xe đua huyền thoại MC12 GT1 của đội Vitaphone Racing.

Phiên bản đặc biệt được phát triển với sự phối hợp giữa bộ phận Fuoriserie, trung tâm thiết kế Centro Stile và đội ngũ kỹ sư tại Modena.

Thiết kế của xe lấy cảm hứng từ một trong những giai đoạn thành công nhất của Maserati trên đường đua, khi MC12 GT1 từng ba lần vô địch giải đua sức bền 24 Hours of Spa vào các năm 2005, 2006 và 2008, đồng thời hai lần giành vị trí á quân vào các năm 2007 và 2009.

Nhà sưu tập người Đài Loan sở hữu chiếc Maserati độc nhất vô nhị

Điểm nhấn nổi bật nhất là lớp sơn hai tông màu kết hợp giữa Nero Essenza và Digital Mint hoàn thiện dạng mờ, đi cùng các điểm nhấn màu vàng Giallo Avia Pervia. Phối màu này từng xuất hiện trên mẫu MC20 Leggenda ra mắt năm 2024, nhưng đây là lần đầu tiên được áp dụng cho GT2 Stradale.

Tổng thể thiết kế xe.

Trước đó, Maserati cũng từng sử dụng phong cách tương tự trên mẫu xe đường đua MCXtrema tại giải Maserati Racing Series 2025 diễn ra ở Spa-Francorchamps.

Bên cạnh lớp sơn đặc biệt, chiếc GT2 Stradale còn được trang bị các chi tiết khí động học bằng sợi carbon bóng, bộ mâm khóa tâm sơn đen anodized và cùm phanh màu vàng đồng bộ với ngoại thất.

Không gian nội thất sử dụng ghế đua bọc Alcantara màu đen, logo cây đinh ba Maserati màu vàng trên tựa đầu cùng dây đai an toàn bốn điểm thuộc gói Performance Plus. Đường chỉ khâu màu vàng xuất hiện trên vô lăng, bảng táp-lô, bệ trung tâm và tapi cửa. Xe cũng được trang trí bằng nhiều chi tiết sợi carbon cùng huy hiệu "Tribute to MC12".

Về vận hành, phiên bản đặc biệt vẫn giữ nguyên cấu hình của MC20 GT2 Stradale tiêu chuẩn ra mắt vào tháng 8/2024. Xe sử dụng động cơ V6 Nettuno 3.0L tăng áp kép, sản sinh công suất 631 mã lực và mô-men xoắn 720 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 8 cấp, truyền sức mạnh tới cầu sau.

Theo Carscoops

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