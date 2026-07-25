Có không ít đơn vị trên thế giới chuyên phục chế và nâng cấp Mercedes-Benz G-Class, nhưng Expedition Motor Company (EMC) vẫn tạo được dấu ấn với những dự án dành riêng cho các thế hệ G-Wagen cổ điển.

Mới đây, hãng độ xe này tiếp tục giới thiệu "siêu phẩm" mới dựa trên chiếc Mercedes-Benz 250GD với hàng loạt nâng cấp đáng chú ý. Theo Carscoops, đây là một trong những dự án đặc biệt nhất của EMC từ trước đến nay.

Dù được EMC mô tả là bản phục dựng về nguyên bản đúng thời kỳ mà chiếc xe ra đời vào cuối những năm 80, chiếc G-Class này thực tế đã thay đổi đáng kể về mặt kỹ thuật.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở khoang động cơ, nơi khối máy diesel tăng áp 5 xi-lanh dung tích 2.5L OM605a nguyên bản vẫn được giữ lại nhưng đã tinh chỉnh toàn diện với trục cam kép mới, bộ tăng áp cùng nhiều nâng cấp cơ khí khác. Nhờ đó, công suất của chiếc xe đã tăng lên tới 225 mã lực, cao hơn khoảng 50% so với nguyên bản (150 mã lực).

Việc tăng công suất giúp chiếc G-Wagen cổ này có khả năng vận hành mạnh mẽ hơn đáng kể, thay vì chỉ đơn thuần mang tính trưng bày như nhiều dự án phục chế khác.

Bên cạnh những thay đổi dưới nắp ca-pô, ngoại thất của xe cũng được làm mới với màu sơn cam Magma Beam Orange nổi bật. Nhiều chi tiết được sơn đen tương phản như cản trước, thanh bảo vệ bằng thép, vè bánh xe, khung chống lật và bộ mâm Stahl kích thước 17 inch, tạo nên diện mạo vừa cổ điển vừa hiện đại.

Khoang nội thất cũng được nâng cấp toàn diện với da hai tông màu Doppio và Nasturtium, kết hợp các chi tiết ốp gỗ sồi nhuộm màu trên bảng táp-lô và vô-lăng. Thiết kế tổng thể vẫn giữ phong cách đặc trưng của G-Class đời cũ nhưng mang lại cảm giác cao cấp hơn.

Theo Carscoops, trải nghiệm sau vô-lăng của chiếc G-Wagen này vẫn quen thuộc với những người từng lái các mẫu G-Class cổ điển. Tuy nhiên, khi tăng tốc, phần công suất được bổ sung sẽ mang đến cảm giác vận hành khác biệt đáng kể so với chiếc xe nguyên bản cách đây hàng chục năm.

Một số hình ảnh của chiếc Mercedes-Benz G-Class:

(Theo Carscoops)

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