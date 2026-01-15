Ngày 15/1, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Hải Phòng cho biết, bà Trần Thị Hương (SN 1974, trú phường An Biên, TP Hải Phòng) đã đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đầu thú.

Bà Hương là Phó trưởng Trạm giám sát tàu cá và kiểm dịch lưu động thuộc Chi cục Thủy sản, chăn nuôi và thú y – Sở NN&MT Hải Phòng.

Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, Hải Phòng. Ảnh: VKSND TP Hải Phòng

Tại cơ quan điều tra, bà Hương khai nhận đã cấp giấy chứng nhận kiểm dịch khống cho Công ty CP Đồ hộp Hạ Long nhằm hợp thức hóa việc xuất bán hàng hóa ra các tỉnh, qua đó nhận hối lộ khoảng 70 triệu đồng.

Cùng ra đầu thú trong vụ việc còn có Lê Nhật Huy (SN 1990, trú phường Gia Viên, Hải Phòng), là nhân viên bộ phận chăm sóc khách hàng, Phòng bán hàng của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long.

Trước đó, ngày 14/1, VKSND TP Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định gia hạn tạm giữ lần thứ nhất đối với Trần Thị Hương và Lê Nhật Huy để điều tra về hành vi nhận hối lộ và đưa hối lộ.

Cũng liên quan vụ án này, VKSND TP Hải Phòng phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trương Sỹ Toàn (SN 1969, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh), Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, ba cán bộ, nhân viên phụ trách kiểm soát chất lượng hàng hóa đầu vào của doanh nghiệp này gồm Phạm Thị Thúy Lan (SN 1980, Phó trưởng Phòng Quản lý chất lượng), Bùi Thị Thoan (SN 1979) và Lại Thị Thanh Hương (SN 1974), đều là nhân viên Phòng Quản lý chất lượng, cũng bị khởi tố và tạm giam về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Các quyết định tố tụng nêu trên được ban hành nhằm phục vụ công tác điều tra vụ án liên quan đến 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi được phát hiện tiêu thụ trên địa bàn TP Hải Phòng và một số tỉnh, thành lân cận trong thời gian qua.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.