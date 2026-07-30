Ngày 30/7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khởi tố bị can Lê Thị Hải Anh (51 tuổi, trú phường Bắc Nha Trang) về tội Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Lê Thị Hải Anh bị khởi tố về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ". Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, sau khi uống rượu bia cùng bạn bè, Smoliakov Konstantin (35 tuổi, quốc tịch Nga) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Trần Phú. Khi đến khu vực Quảng trường 2 Tháng 4, người này tông vào một phụ nữ đang đi bộ qua đường, khiến nạn nhân tử vong.

Kết quả giám định cho thấy nồng độ cồn trong máu của người này là 268,8mg/100ml, cao gấp nhiều lần mức quy định.

Ngày 6/5, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Smoliakov Konstantin để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Smoliakov Konstantin làm việc với cơ quan công an. Ảnh: CACC

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Lê Thị Hải Anh, nhân viên lễ tân một khách sạn tại khu vực Nha Trang đã cho Smoliakov Konstantin thuê xe máy dù biết người này không có giấy phép lái xe và không đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.