Theo thống kê của Đại học Kinh tế Quốc dân, trong số hơn 4.600 sinh viên của các chương trình tốt nghiệp năm nay, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại Xuất sắc chiếm gần 50%, tăng gần 12% so với năm ngoái. Đây cũng là ngôi trường có tỷ lệ sinh viên đạt loại tốt nghiệp Xuất sắc thuộc nhóm cao nhất cả nước.

Ngoài ra, năm nay Đại học Kinh tế Quốc dân có hơn 35% sinh viên xếp loại tốt nghiệp Giỏi, gần 13% sinh viên xếp loại Khá. Chưa tới 1% sinh viên tốt nghiệp loại Trung bình khá và Trung bình.

Năm 2025 cũng là năm có nhiều sinh viên tốt nghiệp điểm tuyệt đối 4.0/4.0 nhất từ trước đến nay của Đại học Kinh tế Quốc dân, gồm 7 em: Phạm Thị Kim Ngân (chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý), Nguyễn Vũ Quỳnh Anh (chuyên ngành Kinh tế và quản lý đô thị), Tô Ngọc Hà (chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng), Trần Thị Ngọc Hoài (chuyên ngành Quản trị kinh doanh), Nguyễn Cẩm Ly (chuyên ngành Khoa học dữ liệu trong kinh tế & kinh doanh), Thiều Ngọc Mai (chuyên ngành Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh), Hà Dương Hương Linh (chuyên ngành Kiểm toán tích hợp chương trình quốc tế).

Năm ngoái, chỉ 4 em đạt được kết quả này.

Tại lễ tốt nghiệp đại học chính quy năm 2025 của Đại học Kinh tế Quốc dân, dặn dò tới các tân cử nhân, PGS.TS Bùi Huy Nhượng, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân cho hay các tân cử nhân cần tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần học tập suốt đời để có thể thích ứng, sáng tạo và dẫn dắt trong một thế giới luôn thay đổi.

Ngoài ra, cần phải giữ bản lĩnh và khát vọng, dám đổi diện với thử thách để biến khó khăn thành cơ hội, biến ước mơ thành hiện thực.

"Các em hãy làm việc bằng lương tâm, sự chính trực và tinh thần phụng sự. Chính trách nhiệm xã hội sẽ làm nên tầm vóc, uy tín và giá trị bền vững của mỗi con người", ông Nhượng nhắn nhủ.