Năm nay, điểm chuẩn của Đại học Kinh tế Quốc dân dao động từ 23 đến 28,83, trong đó cao nhất là ngành Thương mại điện tử. Nhiều ngành khác trên 28 điểm như Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Kinh tế Quốc tế, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng...

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2025 cụ thể như sau:

Những năm trước, điểm chuẩn vào Đại học Kinh tế Quốc dân theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT phổ biến ở mức 26-27,5.

Năm nay, Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển 8.200 sinh viên chính quy cho 73 ngành, tổng gần 90 chương trình. Hai chương trình mới là Quan hệ lao động và Luật thương mại quốc tế. Ba phương thức tuyển sinh của nhà trường tương tự năm ngoái, gồm xét tuyển thẳng, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025 và xét tuyển kết hợp.

Năm học 2025-2026, học phí chương trình chuẩn của Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến khoảng 18-25 triệu đồng.