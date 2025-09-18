Ngày 18/9, UBND TP Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Sơn Trà (trụ sở tại Bãi Nam - Bãi Con, phường Sơn Trà, Đà Nẵng). Tổng số tiền phạt là 366 triệu đồng.

Trước đó, đoàn kiểm tra do Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Đà Nẵng) chủ trì, phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng) và Công an phường Sơn Trà đã kiểm tra cơ sở Sơn Trà Resort (Bãi Nam - Bãi Con, phường Sơn Trà) thuộc sở hữu Công ty CP Sơn Trà.

Sơn Trà Resort bị xử phạt hành chính

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định cơ sở có nhiều vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm, gồm: không có giấy phép môi trường theo quy định thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh (mức phạt 320 triệu đồng); không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định (mức phạt 30 triệu đồng); không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chế độ kiểm thực 3 bước (mức phạt 8 triệu đồng); không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về lưu mẫu thức ăn (mức phạt 8 triệu đồng).

Ngoài phạt tiền, UBND TP Đà Nẵng áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải không có giấy phép môi trường tại Sơn Trà Resort trong thời hạn 4 tháng 15 ngày (tính từ ngày quyết định có hiệu lực).

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc Công ty CP Sơn Trà phải thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, đồng thời báo cáo kết quả xử lý với cơ quan chức năng theo quy định.