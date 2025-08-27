Ô tô là một sự tổng hợp của nhiều bộ phận và hàng ngàn linh kiện. Điều đó, đồng nghĩa với hàng ngàn cơ hội để người dùng mắc phải những sai lầm tốn kém.

Mới đây, câu chuyện liên quan đến cần gạt mưa được một thợ máy giàu kinh nghiệm chia sẻ trong bài viết này là một ví dụ. Hầu hết mọi người đều biết được tác dụng cần gạt nước có nhiệm vụ đảm bảo tầm nhìn cho người lái trong điều kiện mưa gió.

Thay cần gạt mưa tưởng như là việc đơn giản nhưng sự bất cẩn có thể khiến chủ xe tốn kém chi phí. Ảnh: Auto 365

Do là một trong những bộ phận hao mòn thiết yếu trên ô tô và sẽ cần phải thay thế sau một thời gian sử dụng. Tuy nhiên, người thợ máy này đã chỉ ra nếu tháo lắp không đúng cách cần gạt mưa, các chủ xe sẽ phải đối mặt với chi phí sửa chữa tốn kém.

Anh cho biết chủ xe có thể tự mưa cần gạt mưa tại các cửa hàng phụ tùng ô tô và tự tháo lắp nhưng cần lưu ý khi để cụm cần gạt dựng thẳng đứng mà không có lưỡi gạt hoặc vật bảo vệ, lò xo hồi vị của cần gạt mưa có thể bật mạnh, đập thẳng vào kính chắn gió.

Điều này nghe có vẻ nhỏ nhặt, nhưng lực tác động tập trung từ thanh kim loại đủ sức khiến kính chắn gió bị nứt hoặc vỡ. Đây vốn là một phụ tùng có chi phí thay thế rất cao.

Bài học đắt giá từ thợ máy kỳ cựu

Người thợ máy hiện đang làm việc tại Royalty Auto Service (Mỹ) đã thẳng thắn thừa nhận trên kênh TikTok của mình rằng: “Tôi từng phải bỏ ra 1.200 USD (gần 30 triệu đồng) để thay kính chắn gió của một chiếc Volvo chỉ vì vô tình để cần gạt dựng đứng rồi nó bật xuống. Đó là một trải nghiệm rất đau đớn.”

Anh khẳng định đây là sai lầm phổ biến mà không ít thợ sửa xe và cả chủ xe đều từng mắc phải. Thậm chí, nhiều người dùng TikTok cũng để lại bình luận thừa nhận đã trải qua tình huống tương tự, khiến kính chắn gió nứt hoặc vỡ hoàn toàn.

Cách tránh rủi ro khi thay cần gạt mưa

Để không rơi vào “bài học xương máu” này, các chuyên gia khuyến cáo người dùng luôn đặt tấm bìa cứng, khăn mỏng giữa cần gạt và kính chắn gió khi tháo lắp. Không để cần gạt dựng đứng quá lâu khi chưa lắp lưỡi gạt. Kiểm tra kỹ lò xo hồi vị và giữ chắc tay khi thao tác, tránh để cần gạt bật tự do.

Có thể chỉ là một thao tác bất cẩn, nhưng hậu quả lại là tấm kính chắn gió trị giá cả chục triệu đồng và biến việc bảo dưỡng đơn giản thành khoản chi khổng lồ. Ngoài thiệt hại tài chính, sự cố này còn gây ra không ít sự bối rối và xấu hổ cho cả thợ máy lẫn chủ xe.

