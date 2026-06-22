Ngày 22/6, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công 6 ca ghép tạng từ một người hiến chết não gồm: Tim, gan, thận và giác mạc cho 6 bệnh nhân đang trong tình trạng bệnh lý nặng.

Người hiến mô, tạng là bệnh nhân M.Đ.T. Trước đó, Trung tâm Ghép tạng Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận nguyện vọng hiến tạng của gia đình bệnh nhân M.Đ.T., người bị chấn thương sọ não nặng do tai nạn giao thông.

Y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế tiến hành ghép mô, tạng cho các bệnh nhân. Ảnh: BT

Mặc dù được điều trị tích cực, bệnh nhân không qua khỏi và được Hội đồng chuyên môn xác định chết não. Sau đó, Hội đồng Ghép tạng của bệnh viện đã phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia lựa chọn các trường hợp nhận tạng phù hợp.

Các ca ghép được triển khai với sự tham gia của hàng trăm cán bộ y tế thuộc nhiều chuyên khoa lâm sàng và cận lâm sàng trong toàn viện.

Theo Bệnh viện Trung ương Huế, sáng 22/6, bệnh nhân P.M.D. (41 tuổi, trú phường Mỹ Thượng, TP Huế), người được ghép tim, đã hồi phục ổn định.

Đây là ca ghép tim thứ 23 được thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Huế. Trước khi ghép, bệnh nhân D. mắc suy tim giai đoạn cuối, phân suất tống máu thất trái chỉ còn 25%, phải hỗ trợ tuần hoàn bằng ECMO và bóng đối xung động mạch chủ.

Sau phẫu thuật, sức khỏe người bệnh tiến triển tốt, không còn khó thở, phân suất tống máu thất trái tăng lên 65%, các chỉ số sinh hóa và huyết học ổn định.

Ngoài ra, bệnh nhân S. (64 tuổi) ghép gan đã hồi phục tốt, ăn uống được, chức năng gan bình thường, vết mổ liền sẹo tốt.

Các bệnh nhân ghép tim, gan, thận đang hồi phục sức khỏe. Ảnh: BT

Hai bệnh nhân P. (34 tuổi) và bệnh nhân C. (30 tuổi) được ghép thận cũng đã hồi phục. Chức năng thận cải thiện, bệnh nhân ăn uống và sinh hoạt tốt sau ghép.

Còn hai bệnh nhân mất thị lực gần 10 năm, sau khi được được ghép giác mạc đã hồi phục phần thị giác sau ghép.

GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, ở thời điểm một sự sống buộc phải dừng lại, đội ngũ y tế của Bệnh viện đã chạy đua với thời gian, nỗ lực bằng tất cả chuyên môn và trách nhiệm để mở ra cơ hội sống cho những người bệnh đang chờ ghép tạng.

Từ một nghĩa cử hiến tạng cao đẹp, nhiều sự sống đã được tiếp nối, mang lại ánh sáng và hy vọng cho những người bệnh đang ở thời khắc khó khăn nhất.

“Thành công của các ca ghép tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn, khả năng tổ chức và phối hợp đa chuyên khoa của Bệnh viện Trung ương Huế trong lĩnh vực ghép tạng. Bệnh viện trân trọng tri ân người hiến tạng và gia đình đã đưa ra quyết định nhân văn trong thời khắc khó khăn nhất, trao cơ hội sống cho nhiều người bệnh”, GS.TS Hiệp nói thêm.