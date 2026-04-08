Phòng mổ của Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) ngày đầu tháng 4 trĩu nặng sự trang nghiêm. Tiếng máy theo dõi sinh tồn, máy thở, máy bơm tiêm... vẫn đều đặn vang lên, xung quanh bàn phẫu thuật, hơn 10 y bác sĩ đứng lặng, cúi đầu mặc niệm.

Đó là khoảnh khắc tiễn biệt và tri ân cô gái trẻ người Anh - O.S.W - vừa tròn 19 tuổi, người đã hiến tạng để cứu sống ba bệnh nhân Việt Nam. "Bạn đến với chúng tôi như một lữ khách nhưng rời đi như một người hùng... Một phần cơ thể của bạn sẽ mãi mãi ở lại với chúng tôi, tiếp tục nhịp thở và sống trên mảnh đất Việt Nam...", tiếng vị bác sĩ trẻ chầm chậm vang lên.

Khoảnh khắc các thầy thuốc tri ân nghĩa cử cao đẹp của cô gái 19 tuổi hiến tạng cứu người. Ảnh: BVCC

Cuối tháng 3, sau khi hoàn thành chương trình trung học, O.S.W cùng bạn bè chọn Việt Nam làm điểm đến trong hành trình khám phá. Tai nạn bất ngờ đã khép lại tuổi trẻ đang độ rực rỡ của cô. Được chuyển tới Hà Nội trong tình trạng nguy kịch, cô đã được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa. Tuy nhiên, tổn thương não quá nặng khiến mọi can thiệp y khoa không thể đảo ngược. Ngày 2/4, cô được xác định chết não.

Hiến tạng của con gái để cứu người

Trước sự thật nghiệt ngã, cha mẹ cô gái không giấu nổi đau đớn. Trong tận cùng mất mát, họ đã đưa ra một quyết định mang ý nghĩa vượt lên nỗi đau: Hiến tạng của con gái để cứu người.

Bên giường bệnh, giây phút tiễn biệt con trước khi đưa vào phòng phẫu thuật lấy tạng, họ run run đưa tay ôm lấy gương mặt nhỏ xinh, ghì chặt đôi vai cô con gái như muốn níu mãi giây phút được cảm nhận hơi ấm và nhìn thấy con hiện diện bằng da, bằng thịt. Họ thì thầm với con những lời yêu thương, những dự định còn dang dở... và cả niềm tự hào về người con của mình.

PGS.TS Dương Đức Hùng tri ân gia đình cô gái trẻ đã dũng cảm hiến tạng cứu người. Ảnh: BVCC

"Nếu có thể lựa chọn, con cũng sẽ mong muốn trao đi cơ hội sống cho những người khác", người bố chia sẻ. Với họ, không có món quà nào lớn hơn việc sự sống được tiếp nối.

Tại lễ tri ân ngày 8/4, PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bày tỏ sự xúc động và khâm phục nghĩa cử của gia đình, không chỉ với tư cách là một bác sĩ mà còn là của một người cha, một người mang quốc tịch Việt Nam.

Theo ông, nghĩa cử đó là biểu hiện cao đẹp của lòng nhân ái, vượt qua mọi khác biệt về quốc tịch, văn hóa hay tín ngưỡng. Trong thời khắc đau đớn nhất, họ vẫn chủ động đề nghị hiến tạng con gái, một quyết định không dễ dàng nhưng có giá trị nhân văn sâu sắc.

Các bệnh nhân nhận tạng đã hồi phục

Theo PGS.TS Dương Đức Hùng, nhờ nghĩa cử cao đẹp vượt qua mọi khác biệt quốc tịch, những người làm nghề y có cơ hội cứu sống nhiều bệnh nhân Việt Nam. Món quà vô giá đã được tiếp nhận, chuyển đến tận tay, hồi sinh sự sống cho một bệnh nhân suy gan và 2 người suy thận.

“Các bệnh nhân nhận tạng đã hồi phục và sớm trở về với cuộc sống”, PGS Hùng báo tin vui và cho biết thêm, đây là lần đầu tiên có bệnh nhân nước ngoài hiến tạng thành công tại bệnh viện.

Sáng 8/4, tại phòng bệnh sau ca đại phẫu, ông K., người đàn ông 53 tuổi, bị suy gan cấp trên nền viêm gan B và xơ gan nặng, chỉ tuần trước thôi sự sống của ông chỉ còn tính bằng ngày, không ngờ lại được đón tiếp một vị khách đặc biệt - bố mẹ của O.S.W, ân nhân cứu sống ông.

Không biết tiếng Anh, bối rối vì chưa tiếp chuyện người nước ngoài bao giờ, ông K. run run ôm lấy bố mẹ của cô gái. Ngoài lời cảm ơn trân trọng, ông hứa sẽ giữ gìn phần cơ thể của O.S.W đã trao tặng để nghĩa cử cao đẹp của gia đình được trọn vẹn.

Trái tim cô gái đã ngừng đập song hành trình của cô tại Việt Nam vẫn tiếp tục. Người mẹ nghẹn ngào tin rằng con gái bà sẽ vẫn sống theo một cách khác. Ở nơi xa xôi này, cô đã có những "gia đình mới" và sẽ mãi hiện diện trong trái tim của những người ở lại.

Nghĩa cử ấy không chỉ cứu người mà còn thắp lên niềm tin vào giá trị của lòng nhân ái, nơi sự sống được trao đi, không biên giới.