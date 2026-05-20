Ngày 19/5, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết, đơn vị đã thực hiện liên tiếp 12 ca ghép mô, tạng từ 2 nguồn hiến tặng, trong đó có 3 trường hợp ghép khẩn cấp cho bệnh nhân đang đứng giữa ranh giới sinh tử.

Quyết định của gia đình trong thời khắc đau buồn nhất

Ngày 22/4, Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người của Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận thông tin bệnh nhân B.M.T (41 tuổi, ngụ Thanh Hóa), điều trị tại Khoa Hồi sức Ngoại thần kinh vì chấn thương sọ não nặng sau tai nạn giao thông.

Trước đó, anh T. và vợ từng cùng có tâm nguyện sẽ hiến mô, tạng để cứu người khi qua đời. Sau khi bệnh nhân được xác định chết não, người vợ đã ký vào đơn đồng ý hiến tạng của chồng. Từ quyết định ấy, tim, gan, 2 thận và 2 giác mạc từ người chồng đã được ghép thành công cho 6 bệnh nhân ngay trong đêm.

Đặc biệt, ngay trong khoảnh khắc đau buồn ấy, vợ anh T. đã khiến nhiều người xúc động khi lặng lẽ ký thêm tờ đơn đăng ký hiến mô, tạng của chính mình sau khi qua đời, thực hiện trọn vẹn tâm nguyện mà hai vợ chồng từng thống nhất.

Ê-kíp phẫu thuật mặc niệm bệnh nhân trước khi tiếp nhận mô, tạng. Ảnh: BVCC

Cũng trong đợt hiến, ghép tạng này, ngày 19/4, bệnh nhân N.T.N.D (55 tuổi, ngụ Đồng Tháp) bị chấn thương sọ não nặng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang. Dù trong thời khắc đau buồn nhất, gia đình đã chủ động liên hệ bác sĩ để đăng ký hiến mô, tạng bệnh nhân để cứu người.

Bệnh viện Chợ Rẫy lập tức tổ chức hội chẩn liên viện, cử ê-kíp chuyên môn đến tận nơi đánh giá. Do điều kiện tại chỗ chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, người hiến được chuyển về đơn vị để hoàn tất quy trình.

Kết quả, bệnh viện tiếp nhận được 1 tim, 1 gan, 2 thận và 1 giác mạc - đủ để ghép cho 6 bệnh nhân chỉ trong vòng 24 giờ. Đặc biệt, lá gan của bệnh nhân D. được chia đôi - phần gan phải ghép cho một bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy, phần gan trái chuyển ngay sang Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM cho một bệnh nhi đang trong tình trạng cần ghép khẩn cấp.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật tiếp nhận tạng của người hiến. Ảnh: BVCC

Kỳ vọng một mạng lưới không để tạng hiến bị lãng phí

Chỉ trong 3 ngày, Bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện 12 ca ghép mô, tạng từ 2 nguồn hiến. Đến nay, 11/12 bệnh nhân đã xuất viện với sức khỏe ổn định; ca ghép gan còn lại đang hồi phục tích cực.

TS.BS Dư Thị Ngọc Thu, Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người Bệnh viện Chợ Rẫy khẳng định: "Đó là những tình huống mà nếu không có nguồn tạng hiến xuất hiện kịp thời, người bệnh gần như không còn cơ hội sống".

Bên cạnh áp lực chuyên môn, chi phí điều trị là rào cản không nhỏ. Trong 12 ca ghép, có 4 bệnh nhân thuộc hoàn cảnh đặc biệt khó khăn - trong đó cả hai bệnh nhân ghép tim đều còn rất trẻ và gia đình không đủ điều kiện kinh tế. Nhờ bảo hiểm y tế và sự chung tay của các nhà hảo tâm, cả hai đã được ghép tim kịp thời.

BS.CKII Phạm Thanh Việt, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy nhấn mạnh, yếu tố then chốt không chỉ là năng lực chuyên môn mà còn là khả năng phát hiện sớm người hiến tiềm năng và sự sẵn sàng của gia đình trong những thời khắc khó khăn nhất.

Bệnh viện Chợ Rẫy đang hướng đến xây dựng mạng lưới kết nối hiến - ghép tạng trải rộng các tỉnh thành phía Nam và Tây Nguyên. Đồng thời, đơn vị đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến khu vực để bất kỳ bệnh nhân nguy kịch nào cũng có thể được kết nối với nguồn tạng phù hợp trong thời gian ngắn nhất.