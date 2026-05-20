Sáng 20/5, tại chương trình “Ngày hưởng ứng Hiến tặng mô, tạng – Cho đi là còn mãi” do Bộ Y tế tổ chức, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã có bài phát biểu xúc động về giá trị nhân văn của nghĩa cử hiến mô, tạng – hành động được bà gọi là “sự nối dài kỳ diệu của sự sống”.

Phó Thủ tướng nhắc lại câu chuyện nhân ái xảy ra vào đầu tháng 4 vừa qua: Một cô gái 19 tuổi quốc tịch Anh gặp tai nạn trong chuyến du lịch tại Hà Giang và được các bác sĩ xác định chết não. Trong thời khắc mất mát tột cùng, gia đình cô đã đưa ra quyết định cao cả: Hiến tặng mô, tạng của em để cứu người. Nghĩa cử ấy đã giúp 4 người Việt Nam được trao thêm cơ hội sống và tìm lại ánh sáng cuộc đời.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, hiến mô, tạng không chỉ là một hành động y học mà còn là hành động nhân đạo cao cả. Ảnh: Tuấn Dũng

Theo Phó Thủ tướng, câu chuyện ấy cùng hàng trăm trường hợp hiến mô, tạng thầm lặng suốt nhiều năm qua đã viết nên “những câu chuyện đẹp đẽ về lòng nhân ái, tình yêu thương đồng loại và nghĩa đồng bào sâu sắc”. Đó là những con người rất đỗi bình dị, nhưng trong khoảnh khắc sinh tử đã lựa chọn trao đi một phần cơ thể mình để hồi sinh sự sống cho người khác.

“Chính những nghĩa cử cao đẹp ấy khiến chúng ta thêm tin rằng, dù cuộc đời có mất mát và thử thách, tình người vẫn luôn là điều thiêng liêng nhất, đẹp đẽ nhất và có sức mạnh nối dài sự sống mãnh liệt nhất”, bà Trà xúc động nói.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, hiến mô, tạng không chỉ là một hành động y học mà còn là hành động nhân đạo cao cả, thể hiện triết lý sống sâu sắc: “Cho đi là còn mãi”.

Bà cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới những người đã hiến mô, tạng và các gia đình đã vượt lên nỗi đau riêng để đưa ra quyết định đầy nhân văn, tiến bộ và văn minh. “Trong khoảnh khắc đau thương nhất, họ vẫn nghĩ đến sự sống của người khác”, Phó Thủ tướng chia sẻ.

Lãnh đạo Chính phủ đồng thời thẳng thắn nhìn nhận thực tế rằng nhu cầu ghép mô, tạng tại Việt Nam hiện vẫn rất lớn và ngày càng gia tăng. Hàng nghìn bệnh nhân đang từng ngày chờ đợi cơ hội được ghép tạng; có những em nhỏ mong một trái tim khỏe mạnh để được đến trường, được lớn lên bình thường; có những người cha, người mẹ chỉ mong có thêm thời gian ở bên gia đình nhưng cũng có những người bệnh đã không thể chờ được đến ngày có cơ hội sống.

“Mỗi lá đơn đăng ký hiến mô, tạng hôm nay có thể trở thành hy vọng sống cho rất nhiều người ngày mai”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu đăng ký hiến tặng mô, tạng. Ảnh: BYT

Từ đó, Phó Thủ tướng kêu gọi người dân cùng chung tay lan tỏa phong trào hiến mô, tạng bằng tinh thần nhân ái, sẻ chia và nghĩa đồng bào thiêng liêng. Bà cho biết chính mình cũng sẽ đăng ký hiến mô, tạng đúng dịp này như một hành động lan tỏa thông điệp “Cho đi là còn mãi”.

Gần 177.500 người đăng ký hiến mô, tạng sau khi qua đời

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết ngành y tế Việt Nam đã trải qua hơn 30 năm không ngừng nỗ lực để làm chủ các kỹ thuật ghép tạng hiện đại.

Từ ca ghép thận đầu tiên năm 1992, đến nay Việt Nam đã thực hiện thành công nhiều kỹ thuật phức tạp như ghép tạng từ người cho chết não, ghép đa tạng, ghép tim – gan đồng thời, ghép tạng domino… Trình độ ghép tạng của Việt Nam hiện được đánh giá tiệm cận nhiều quốc gia tiên tiến trong khu vực.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan tri ân gia đình người chết não hiến tạng. Ảnh: BYT

Từ chỉ một vài cơ sở ban đầu, hiện cả nước đã có 34 bệnh viện được cấp phép thực hiện ghép tạng. Tính đến nay, cả nước đã thực hiện khoảng 11.000 ca ghép tạng.

Tuy nhiên, điểm nghẽn trong công tác hiến tạng của Việt Nam là số ca ghép tạng từ nguồn cho là người chết não còn ít ỏi. Tính đến ngày 19/5, Việt Nam có gần 177.500 người đăng ký hiến mô, tạng sau khi qua đời. Tổng cộng đến nay, Việt Nam có 286 trường hợp chết não hiến tạng. Dù số ca chết não hiến tạng tăng rõ rệt: Năm 2024 có 41 ca, năm 2025 có 66 ca và từ đầu năm 2026 đến nay đã ghi nhận 25 ca, nhưng so với nhu cầu được ghép tạng, con số này vẫn rất khiêm tốn.