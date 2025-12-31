Tại hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch chiều 30/12, ông Bùi Hoà An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, cho biết, theo quy hoạch, sân bay Côn Đảo hiện đạt cấp 3C. Tới năm 2030, sân bay này sẽ được nâng lên cấp 4E.

Sân bay cấp 3C chỉ có thể đón tàu bay cỡ nhỏ như ATR-72 và tương đương. Do đó, sân bay Côn Đảo đang đón lượng khách với công suất khoảng 400.000 khách/năm. Khi được nâng lên cấp 4E, sân bay sẽ có khả năng đón các dòng tàu bay lớn hơn như A320, A350 hay Boeing 787, qua đó nâng công suất lên ít nhất khoảng 3 triệu hành khách mỗi năm, gấp hơn 7 lần hiện nay.

Tuy nhiên, theo ông An, đồ án quy hoạch sân bay hiện vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

“Sau khi hoàn tất quy hoạch, thành phố mới tính toán đến việc lựa chọn nhà đầu tư, tổ chức đấu thầu và triển khai các bước tiếp theo. Hiện chưa có thông tin cụ thể về việc mở rộng sân bay trong năm 2026”, ông An nói.

Để đến Côn Đảo, du khách thường sử dụng đường hàng không với những chiếc máy bay cỡ nhỏ. Ảnh: Hoàng Hà

Trao đổi với PV VietNamNet bên lề sự kiện, ông Bùi Hoà An cho hay việc mở rộng và cải tạo sân bay Côn Đảo là định hướng trong thời gian tới để đáp ứng sự phát triển của địa phương. Do đó, các đơn vị của thành phố đang tích cực hỗ trợ trong quá trình lập quy hoạch sân bay.

"Hiện Sun Group là đơn vị duy nhất quan tâm tới đầu tư sân bay Côn Đảo. Tập đoàn này đã đề xuất thực hiện hồ sơ quy hoạch từ tháng 10, tuy nhiên đến nay vẫn chưa hoàn tất. Hoàn thành quy hoạch, thành phố mới tính toán đến chuyện nhà đầu tư, đấu thầu và thực hiện các quy trình tiếp theo", ông nói.

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, chia sẻ, việc đầu tư, mở rộng sân bay Côn Đảo là điều địa phương rất mong muốn. Sau khi được nâng cấp, Côn Đảo sẽ được xây dựng thành một điểm đến xanh với phân khúc khách du lịch có mức chi tiêu cao, có trách nhiệm với môi trường, cộng đồng.

Ông cho rằng, dù đơn vị Nhà nước hay tư nhân thực hiện đầu tư sân bay đều có đặc thù riêng và tạo ra sản phẩm cho xã hội. Sau khi có quyết sách từ lãnh đạo cấp trên, Sở Du lịch sẽ phối hợp với các bên liên quan, phân tích cụ thể hiệu quả của việc mở rộng sân bay Côn Đảo.

Hiện nay, người dân, khách du lịch tới Côn Đảo bằng 2 cách, gồm đường hàng không và đường thủy.

Đối với đường thủy, đã có các tàu lớn với sức chứa trên 1.000 khách đi từ trung tâm TPHCM ra Côn Đảo. Phương tiện đường thủy ra Côn Đảo hoạt động ổn định, nhưng lại phụ thuộc vào thời tiết. Một số thời điểm trong năm sẽ không thuận lợi cho việc di chuyển bằng phương tiện thủy ra Côn Đảo, theo đại diện Sở Xây dựng TPHCM.