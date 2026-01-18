Huyết áp cao, hay còn gọi là tăng huyết áp, từ lâu bị xem là “kẻ giết người thầm lặng” vì thường không gây triệu chứng rõ ràng nhưng có thể dẫn đến những biến cố nguy hiểm như đau tim và đột quỵ nếu không được điều trị. Tại Anh, các chuyên gia ước tính cứ ba người trưởng thành thì có một người bị tăng huyết áp, trong đó nhiều trường hợp không hề biết mình mắc bệnh. Khi huyết áp tăng cao, tim buộc phải làm việc vất vả hơn để đưa máu đi khắp cơ thể.

Chế độ ăn uống được coi là một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến huyết áp. Trong nhiều năm, muối thường bị xem là “thủ phạm” chính gây tăng huyết áp. Natri khiến cơ thể giữ lại lượng nước dư thừa, từ đó tạo áp lực lên thành mạch máu và làm huyết áp tăng lên.

Chuối là thực phẩm giàu kali. Ảnh: Ban Mai

Tuy nhiên, theo Giáo sư Tim Spector, nhà dịch tễ học người Anh, việc tập trung quá nhiều vào muối có thể khiến chúng ta bỏ qua một yếu tố dinh dưỡng khác còn quan trọng hơn: kali. Chia sẻ trong podcast Zoe Science Nutrition, ông cho rằng tăng lượng kali trong chế độ ăn có thể giúp hạ, thậm chí đảo ngược tình trạng huyết áp cao một cách tự nhiên.

Giáo sư Spector nhấn mạnh rằng nếu mục tiêu là cải thiện huyết áp, việc bổ sung kali nên được ưu tiên. Các nghiên cứu gần đây cho thấy, bên cạnh vai trò của muối, kali có tác động mạnh mẽ không kém, thậm chí còn quan trọng hơn trong việc điều hòa huyết áp. Kali có nhiều trong trái cây, rau củ và các loại đậu.

Những người theo chế độ ăn giàu thực vật thường hấp thụ lượng kali cao một cách tự nhiên. Khi lượng kali trong khẩu phần tăng lên, cơ thể có thể cải thiện huyết áp trước khi cần đến thuốc điều trị. Chuối thường được nhắc đến như một nguồn kali quen thuộc nhưng nhiều loại rau lá xanh và thực phẩm khác cũng rất giàu khoáng chất này.

Quan điểm của Giáo sư Spector được Hiệp hội Tim mạch Mỹ ủng hộ. Tổ chức này cho biết kali đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát tăng huyết áp. Khoáng chất này giúp giảm tác động của natri trong cơ thể: càng tiêu thụ nhiều kali, cơ thể càng đào thải được nhiều natri qua nước tiểu. Bên cạnh đó, kali còn giúp làm giãn và giảm căng thẳng ở thành mạch máu, từ đó góp phần hạ huyết áp.

Về thực phẩm, 100g chuối cung cấp khoảng 330mg kali. Tuy nhiên, mơ khô còn chứa hàm lượng kali cao hơn nhiều, lên tới khoảng 1.162mg trên 100g. Ngoài ra, các thực phẩm giàu kali khác bao gồm bơ, khoai lang, cải bó xôi, dưa hấu, nước dừa, các loại đậu, cà chua, bí hồ lô, cải cầu vồng và củ dền.

Bên cạnh việc chú ý đến kali, Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh cũng khuyến nghị một loạt biện pháp giúp kiểm soát huyết áp. Trong đó bao gồm duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng; tập thể dục đều đặn với mục tiêu ít nhất 150 phút mỗi tuần; giảm cân nếu đang thừa cân; hạn chế muối, rượu và caffeine; không hút thuốc.