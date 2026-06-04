Giữa năm 2026, thị trường tài sản số toàn cầu có phần trầm lắng hơn so với các giai đoạn bùng nổ trước đây. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng đây không phải bước lùi mà là dấu hiệu của một chu kỳ trưởng thành, khi dòng vốn đang được tái phân bổ theo hướng bền vững hơn.

Ông Nghiêm Minh Hoàng, chuyên gia ứng dụng fintech VBA, nhận định thị trường tài sản số trầm lắng hiện nay chính là kết quả của quá trình thanh lọc. Ảnh: Du Lam

Theo ông Nguyễn Văn Chinh, Chủ tịch DDC Holdings, thị trường từng được dẫn dắt bởi các làn sóng ICO giai đoạn 2016 - 2018 và DeFi, NFT giai đoạn 2020 - 2021. Những chu kỳ này mang lại lợi nhuận lớn nhưng cũng gây tổn thất nặng nề khi bong bóng vỡ, chủ yếu do tâm lý FOMO khiến nhà đầu tư chạy theo xu hướng thay vì giá trị thực.

Tại tọa đàm về tài sản số ngày 4/6, ông Nghiêm Minh Hoàng, chuyên gia Ứng dụng fintech tại Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) nhận định sự trầm lắng hiện nay chính là kết quả của quá trình thanh lọc. Khi cơn sốt đầu cơ hạ nhiệt, thị trường có cơ hội phát triển chuyên nghiệp và bền vững hơn.

Điểm thay đổi rõ nhất của chu kỳ mới là sự tham gia mạnh mẽ của các tổ chức lớn như JPMorgan, HSBC, BlackRock và Franklin Templeton. Thay vì đổ tiền vào các đồng tiền mã hóa theo trào lưu, họ tập trung vào những lớp hạ tầng tài chính mới như Stablecoin và tài sản thực được mã hóa (RWA).

“Thay vì tập trung vào những xu hướng ngắn hạn, dòng tiền dịch chuyển sang các mô hình có khả năng tạo giá trị thực, có ứng dụng cụ thể và gắn với nhu cầu của nền kinh tế”, ông Nguyễn Văn Chinh đánh giá.

Các tài sản như trái phiếu, bất động sản hay vàng đang được số hóa trên blockchain, giúp doanh nghiệp mở rộng khả năng huy động vốn và tăng tính thanh khoản.

Sự thay đổi của dòng vốn cũng kéo theo yêu cầu cao hơn trong việc đánh giá dự án. Theo ông Lê Anh Quốc, chuyên gia công nghệ VBA, các tổ chức chuyên nghiệp không chỉ nhìn vào biến động giá mà tập trung thẩm định mô hình kinh doanh, công nghệ và khả năng tạo giá trị thực.

“Trang bị kiến thức nền tảng về blockchain, tài sản số, mô hình vận hành và quản trị rủi ro sẽ giúp nhà đầu tư hạn chế các quyết định mang tính cảm xúc, đồng thời nâng cao khả năng nhận diện cơ hội thực sự của thị trường”, ông Quốc nhấn mạnh.

Trong bối cảnh các thị trường lớn tăng cường quản lý pháp lý, bà Khuất Bích Thủy, Giám đốc Pháp lý và Cấp phép Tether Việt Nam, cho rằng việc đánh giá dự án cần dựa trên bốn yếu tố: giấy phép hoạt động, tính minh bạch tài sản, hệ thống quản trị rủi ro công nghệ và đội ngũ điều hành.

Theo ông Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc Đào tạo RWA Edu, nhà đầu tư cần từ bỏ tư duy đầu cơ và xây dựng chiến lược dài hạn dựa trên ba trụ cột: hiểu biết pháp lý, phương pháp công nghệ và năng lực quản trị rủi ro để bảo vệ nguồn vốn và đón đầu cơ hội trong kỷ nguyên số hóa.