Theo thông báo của Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Nông Lâm TPHCM, đối với tất cả các phương thức xét tuyển, thí sinh phải thuộc nguồn tuyển theo quy định tại khoản 3 Điều 6 của Thông tư 06/2026/TT-BGDĐT. Theo đó, thí sinh xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT phải có tổng điểm 3 môn trong tổ hợp đạt tối thiểu 15 điểm (thang 30).

Với phương thức xét học bạ, điểm mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển được tính bằng điểm trung bình của 6 học kỳ THPT (lớp 10, 11 và 12), lấy đến hai chữ số thập phân.

Trường Đại học Nông Lâm TPHCM. Ảnh: Website nhà trường

Điểm sàn của trường dao động từ 16-20 điểm ở các phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT và từ 601-650 điểm với phương thức xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM.

Nhóm ngành có điểm sàn cao nhất là 18 điểm với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, 20 điểm với phương thức kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT và học bạ, đồng thời yêu cầu 650 điểm ở phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực. Nhóm này gồm các ngành: Ngôn ngữ Anh, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Công nghệ thực phẩm, Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm, Thú y cùng một số chương trình tiên tiến, chương trình nâng cao.

Các ngành còn lại chủ yếu có điểm sàn 16 điểm ở các phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT và 601 điểm với phương thức xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực.

Riêng các ngành Giáo dục mầm non (đại học, cao đẳng) và Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp sẽ áp dụng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định riêng của Bộ GD-ĐT.

Dưới đây là bảng điểm sàn tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại học Nông Lâm TPHCM: