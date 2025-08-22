Năm 2025, chương trình song bằng Công nghệ sinh học – Phát triển thuốc có điểm chuẩn cao nhất ở mức 24,82; tiếp đến là chương trình song bằng Công nghệ thông tin – Truyền thông ở mức 24,25 và chương trình song bằng Hóa học ở mức 23,53.

Cụ thể, điểm chuẩn của Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội năm 2025 như sau:

Thí sinh trúng tuyển cần hoàn thành xác nhận nhập học trên hệ thống xét tuyển của Bộ GD-ĐT trước 17h ngày 30/8 và thực hiện nhập học trực tuyến trên hệ thống của trường từ 12h ngày 23/8 đến 23 ngày 27/8 cũng như nhập học trực tiếp tại trường trong hai ngày 28-29/8.

Năm 2025, Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội triển khai tuyển sinh theo bốn phương thức: (PT1) xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Trường tổ chức; (PT2) xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT kết hợp phỏng vấn; (PT3) tuyển thẳng theo Thông tin tuyển sinh của Trường; và (PT4) xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Nhà trường tuyển sinh 1.088 chỉ tiêu cho 20 chương trình đào tạo, trong đó có 3 chương trình đào tạo cấp song bằng (1 bằng của trường và 1 bằng của trường đối tác Pháp).