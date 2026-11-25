Siêu âm ổ bụng là phương pháp chẩn đoán hình ảnh phổ biến, giúp bác sĩ phát hiện bất thường ở gan, túi mật, tụy, thận, bàng quang và các cơ quan sinh sản (nếu có).

Siêu âm ổ bụng phát hiện được những bệnh gì?

Siêu âm ổ bụng sử dụng sóng âm tần số cao để tạo hình ảnh các cơ quan bên trong cơ thể. Bác sĩ sẽ bôi một lớp gel lên vùng bụng, sau đó di chuyển đầu dò trên da để thu nhận hình ảnh và đánh giá cấu trúc của các cơ quan.

Theo Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ, siêu âm vùng bụng và vùng chậu có thể kiểm tra nhiều cơ quan, hỗ trợ phát hiện bất thường ở gan, túi mật, tụy, thận, bàng quang và các cơ quan sinh sản.

Cụ thể, phương pháp này có thể phát hiện sỏi mật, sỏi thận, nang, khối u, tình trạng gan nhiễm mỡ, ứ nước thận hoặc những bất thường về cấu trúc của các cơ quan. Ở phụ nữ, siêu âm vùng chậu còn giúp quan sát tử cung, buồng trứng, hỗ trợ phát hiện u xơ tử cung, u nang buồng trứng và một số nguyên nhân gây đau bụng dưới hoặc rối loạn kinh nguyệt.

Ưu điểm của siêu âm là không xâm lấn, không sử dụng bức xạ ion hóa và có thể thực hiện nhiều lần khi cần theo dõi bệnh. Phương pháp này tương đối nhanh, thường không gây đau và có chi phí thấp hơn một số kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh khác.

Tuy nhiên, siêu âm có những giới hạn nhất định. Hình ảnh có thể bị ảnh hưởng bởi khí trong đường tiêu hóa, tình trạng béo phì hoặc vị trí của cơ quan cần khảo sát. Vì vậy, trong một số trường hợp, bác sĩ có thể chỉ định chụp CT, MRI hoặc thực hiện thêm xét nghiệm để xác định chẩn đoán.

Siêu âm ổ bụng có thể phát hiện ra nhiều nguy cơ bệnh. Ảnh: AI

Vì sao phải uống nước và nhịn tiểu trước khi siêu âm?

Một điều nhiều người thường thắc mắc là tại sao trước khi siêu âm vùng chậu, bác sĩ lại yêu cầu uống nhiều nước và không đi tiểu dù đã cảm thấy căng tức bụng.

Theo MedlinePlus, việc làm đầy bàng quang trước khi siêu âm qua thành bụng giúp bác sĩ quan sát tử cung và các cơ quan vùng chậu thuận lợi hơn. Bàng quang chứa đầy nước tiểu tạo thành một cửa sổ âm học, giúp sóng siêu âm truyền qua tốt hơn, đồng thời đẩy một phần quai ruột chứa khí ra khỏi vùng cần khảo sát.

Hướng dẫn dành cho người bệnh của Bệnh viện Đại học Cambridge (Anh) cho biết, người bệnh cần uống khoảng 500ml tới 1 lít nước trước khi siêu âm vùng chậu và không đi tiểu trước khi thực hiện. Bàng quang đầy giúp hình ảnh các cơ quan vùng chậu rõ hơn, hạn chế tình trạng phải chờ bổ sung nước hoặc thực hiện lại xét nghiệm.

Tuy nhiên, yêu cầu này chủ yếu áp dụng với siêu âm vùng chậu qua đường bụng, không phải mọi loại siêu âm ổ bụng. Với siêu âm gan, mật, tụy, người bệnh có thể được yêu cầu nhịn ăn trong một khoảng thời gian nhất định để hạn chế ảnh hưởng của thức ăn đến hình ảnh, đặc biệt là đánh giá túi mật.

Do đó, người bệnh cần thực hiện đúng hướng dẫn của cơ sở y tế, không tự ý uống quá nhiều nước hoặc nhịn tiểu kéo dài. Nếu có bệnh lý cần hạn chế lượng nước uống, nên thông báo với bác sĩ trước khi thăm khám.