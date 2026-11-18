Ăn trứng thường xuyên không làm tăng huyết áp đáng kể ở người trưởng thành khỏe mạnh. Tuy nhiên, người mắc bệnh tim mạch, mỡ máu cao, bệnh tiểu đường hoặc béo phì cần chú ý đến lượng trứng tiêu thụ và cách chế biến.

Ăn một quả trứng mỗi ngày không làm tăng huyết áp

Trứng chứa ít natri - yếu tố liên quan đến tình trạng tăng huyết áp. Một quả trứng lớn chỉ cung cấp khoảng 60mg natri, thấp hơn nhiều so với mức giới hạn khuyến nghị 1.500mg mỗi ngày.

Theo Verywell Health, phân tích 15 nghiên cứu có cho thấy, ăn một quả trứng mỗi ngày không ảnh hưởng đáng kể đến huyết áp. Vì vậy, Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) khuyến nghị người trưởng thành khỏe mạnh có thể ăn tối đa một quả trứng mỗi ngày, tương đương 7 quả mỗi tuần.

Ăn trứng vừa phải mỗi ngày không hại cho huyết áp ở người trưởng thành khỏe mạnh. Ảnh: Ban Mai

Trứng cung cấp dưỡng chất có lợi cho tim mạch

Một quả trứng lớn chứa khoảng 63mg kali, 5mg magiê và 6g protein. Đây đều là những dưỡng chất có vai trò nhất định đối với sức khỏe tim mạch.

Kali giúp cân bằng lượng natri trong máu, magiê hỗ trợ thư giãn mạch máu, trong khi protein tạo cảm giác no lâu và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Những yếu tố này đều có lợi cho việc duy trì huyết áp khỏe mạnh.

Một số nghiên cứu ghi nhận, ăn từ 5 quả trứng trở lên mỗi tuần kết hợp với chế độ dinh dưỡng tốt cho tim mạch có liên quan đến những cải thiện nhẹ về huyết áp.

Ai cần lưu ý khi ăn trứng?

Một quả trứng lớn chứa khoảng 200mg cholesterol, chủ yếu tập trung ở lòng đỏ. Nồng độ cholesterol cao có thể thúc đẩy hình thành mảng bám, gây xơ vữa động mạch, từ đó làm tình trạng tăng huyết áp trở nên nghiêm trọng hơn.

Tuy nhiên, ảnh hưởng của trứng đến cholesterol nhìn chung không lớn. Một số nghiên cứu cho thấy trứng tác động tương đối cân bằng đến cholesterol LDL (cholesterol xấu) và HDL (cholesterol tốt).

Dù vậy, một số nhóm người vẫn cần thận trọng:

- Người mắc bệnh tim mạch: AHA khuyến nghị hạn chế cholesterol trong thực phẩm và chất béo bão hòa.

- Người có cholesterol LDL từ 160mg/dL trở lên: Cần theo dõi lượng cholesterol tiêu thụ. Người mắc chứng tăng cholesterol máu có tính chất gia đình cũng cần lưu ý.

- Người mắc tiểu đường type 2: Một số nghiên cứu cho thấy ăn nhiều trứng liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn ở nhóm này, đặc biệt khi cholesterol tăng.

- Với người tăng huyết áp nghiêm trọng, các hướng dẫn hiện hành không yêu cầu hạn chế trứng chỉ vì lý do huyết áp. Tuy nhiên, người bệnh nên kiểm tra cholesterol và trao đổi với bác sĩ về chế độ ăn phù hợp.

Cách chế biến và thực phẩm ăn kèm cũng quan trọng

Không chỉ lượng trứng, cách chế biến và thực phẩm ăn kèm cũng có thể ảnh hưởng đến huyết áp. Việc bổ sung nhiều muối, natri hoặc chất béo bão hòa có thể làm giảm lợi ích của một bữa ăn lành mạnh.

Các thực phẩm nên hạn chế khi ăn cùng trứng gồm bơ, thịt xông khói, xúc xích, phô mai, các loại sốt nhiều bơ và khoai tây chiên. Thay vào đó, bạn nên ưu tiên trứng luộc, trứng chần hoặc trứng bác với ít muối, bơ; sử dụng dầu ô liu khi chế biến.