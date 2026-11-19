Khoai lang là thực phẩm quen thuộc, cung cấp chất xơ có lợi cho hệ tiêu hóa. Bên cạnh đó, nhiều loại thực phẩm khác như bơ, hạt chia, các loại đậu và atisô... cũng chứa lượng chất xơ cao không kém.

Vai trò của chất xơ

Chất xơ là thành phần carbohydrate có trong thực vật, được chia thành hai loại chính là chất xơ hòa tan và không hòa tan.

Chất xơ hòa tan hấp thụ nước, tạo thành dạng gel trong đường tiêu hóa, làm chậm quá trình tiêu hóa, hạn chế đường huyết tăng nhanh sau ăn và hỗ trợ giảm cholesterol. Trong khi đó, chất xơ không hòa tan thúc đẩy nhu động ruột, hỗ trợ phòng ngừa táo bón.

Bổ sung đủ chất xơ tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và duy trì sức khỏe đường ruột. Nghiên cứu ghi nhận chế độ ăn giàu chất xơ có liên quan đến nguy cơ thấp hơn mắc bệnh tim mạch vành, tiểu đường type 2, một số bệnh ung thư và các rối loạn tiêu hóa.

Viện Dinh dưỡng và Chế độ ăn Mỹ khuyến nghị nữ giới tiêu thụ 25-28g chất xơ mỗi ngày, nam giới là 28-34g.

Một củ khoai lang nướng cỡ vừa (khoảng 75g, còn nguyên vỏ) cấp 4,65g chất xơ. Dưới đây là những thực phẩm có hàm lượng chất xơ cao không kém:

Bơ là một trong những thực phẩm giàu chất xơ. Ảnh: Ban Mai

1. Quả bơ

Theo dữ liệu Bộ Nông nghiệp Mỹ, một quả bơ cỡ vừa chứa khoảng 10g chất xơ. Bơ chứa cả chất xơ hòa tan và không hòa tan, trong đó chất xơ không hòa tan chiếm tỷ lệ cao hơn. Sự kết hợp này giúp bơ trở thành thực phẩm có lợi cho hệ tiêu hóa, hỗ trợ duy trì hoạt động đường ruột, cải thiện nhu động ruột và hạn chế tình trạng táo bón.

2. Hạt chia

Đây là một trong những thực phẩm giàu chất xơ, cung cấp gần 10g dưỡng chất này trong mỗi khẩu phần 28g. Phần lớn chất xơ trong hạt chia là chất xơ không hòa tan, hỗ trợ tiêu hóa và duy trì hoạt động đều đặn của đường ruột. Loại hạt trên cũng cung cấp một lượng chất xơ hòa tan có lợi cho sức khỏe.

3. Các loại đậu

Trong khoảng 90g đậu đã nấu chín có khoảng 5-9,5g chất xơ, tùy loại đậu. Đậu trắng đặc biệt giàu chất xơ, cung cấp khoảng 9,5g trong mỗi khẩu phần khoảng 90g. Các loại phổ biến khác như đậu đen, đậu thận thường cung cấp khoảng 7-8g chất xơ trong mỗi khẩu phần tương đương.

4. Atisô

Với gần 7g chất xơ trong mỗi bông atisô cỡ vừa, thực phẩm này góp phần đáng kể vào lượng chất xơ cần bổ sung hằng ngày, đồng thời hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa và duy trì nhu động ruột đều đặn.

5. Diêm mạch (quinoa)

Diêm mạch là một loại ngũ cốc nguyên hạt, đồng thời cung cấp khoảng 8g protein trong mỗi khẩu phần 185g. Khác với phần lớn protein có nguồn gốc thực vật, diêm mạch là protein hoàn chỉnh, chứa 9 axit amin thiết yếu mà cơ thể không thể tự tổng hợp. Thực phẩm này không chứa gluten, phù hợp với người không dung nạp gluten.