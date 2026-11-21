Kết quả nghiên cứu cho thấy bổ sung dầu cá với liều cao omega-3 - dưỡng chất thiết yếu đối với hoạt động bình thường của não không đồng nghĩa gia tăng lợi ích.

Theo Science Daily, hàng triệu người Mỹ sử dụng dầu cá với hy vọng bảo vệ trí nhớ và duy trì sức khỏe não bộ khi tuổi tác tăng lên. Theo ước tính, người dân nước này chi hơn 1 tỷ USD mỗi năm cho các sản phẩm chứa axit béo omega-3.

Omega-3 tốt nhưng không kỳ diệu

Đây là dưỡng chất thiết yếu góp phần hình thành và duy trì các kết nối giữa tế bào não, hỗ trợ trí nhớ, khả năng học tập và các chức năng nhận thức khác. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới cho thấy việc tăng cường omega-3 liều cao không bảo vệ não bộ như nhiều người kỳ vọng.

Các tác giả tại Đại học Nam California (Mỹ) phát hiện, dù omega-3 có thể đi vào não, việc bổ sung dưỡng chất này cũng không cải thiện mạnh về trí nhớ, khả năng tư duy hay ngăn ngừa teo não.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí eBioMedicine, kéo dài hai năm với 365 người trong độ tuổi 55-80, có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer cao. Những người tham gia được chia thành hai nhóm: một nhóm uống dầu cá mỗi ngày, nhóm còn lại sử dụng giả dược. Liều bổ sung cung cấp 2.000mg DHA, một loại axit béo omega-3 quan trọng đối với não bộ.

DHA là thành phần chủ yếu của màng tế bào não, duy trì cấu trúc và chức năng tế bào thần kinh, đồng thời hỗ trợ quá trình liên lạc giữa các tế bào này.

Dầu cá là thực phẩm chức năng phổ biến. Ảnh: AI

Tất cả người tham gia đều hiếm khi ăn cá, nguồn cung cấp omega-3 tự nhiên trong chế độ ăn. Gần một nửa (47%) mang biến thể gene APOE4 liên quan đến nguy cơ mắc Alzheimer cao hơn đáng kể khi về già.

Sau hai năm, nhóm uống omega-3 không có lợi thế đáng kể về khả năng nhận thức so với nhóm dùng giả dược.

Theo chuyên gia, omega-3 đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành các kết nối giữa tế bào não cần thiết cho hoạt động nhận thức. Tuy nhiên, kết quả này không ủng hộ việc sử dụng dầu cá như một biện pháp phòng ngừa Alzheimer.

Lối sống lành mạnh vẫn quan trọng

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh, duy trì sức khỏe tốt trong suốt cuộc đời vẫn là cách quan trọng để giảm nguy cơ Alzheimer. Những thói quen như tập thể dục thường xuyên, ngủ đủ giấc và ăn uống cân bằng có thể góp phần bảo vệ não bộ.

Hoạt động thể chất tăng cường sức khỏe tim mạch và lưu thông máu trong khi giấc ngủ đóng vai trò quan trọng đối với quá trình hình thành trí nhớ và duy trì hoạt động bình thường của não.

Tiến sĩ Hussein Naji Yassine, trưởng nhóm nghiên cứu, ví việc chăm sóc não giống như bảo dưỡng ô tô định kỳ.

Dù những yếu tố lối sống trên không được kiểm tra trực tiếp trong thử nghiệm, nhóm tác giả cho rằng đó là nền tảng triển vọng hơn cho sức khỏe não bộ lâu dài so với việc chỉ phụ thuộc vào dầu cá.