Thông báo này được MSB đưa ra sau khi nhận được công văn số 746/KV1-QLGS1 ngày 09/05/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Khu vực 1 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở Ngân hàng MSB - chi nhánh Thanh Xuân và công văn số 2411/KV9-QLGS ngày 11/08/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Khu vực 9 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở Ngân hàng MSB - chi nhánh Quảng Ngãi.

MSB chi nhánh Thanh Xuân dự kiến di dời và hoạt động tại địa điểm mới từ ngày 18/08/2025 với thông tin cụ thể như sau:

Địa điểm cũ: Tầng l, Tòa nhà A, đường Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Địa điểm mới: Tầng 1 và tầng M, Tháp A, Tòa nhà Văn phòng HUDTOWER, số 37 Lê Văn Lương, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

MSB chi nhánh Quảng Ngãi dự kiến di dời và hoạt động tại địa điểm mới từ ngày 25/08/2025 với thông tin cụ thể như sau:

Địa điểm cũ: Lô PG1-03 và Lô PG1-05A số 26 đường Lê Thánh Tôn, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi.

Địa điểm mới: Số 169A-169B Hùng Vương, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi.

Với không gian giao dịch hiện đại và mới mẻ, theo chuẩn mô hình mới của thương hiệu, cùng đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, các Chi nhánh/Phòng giao dịch của MSB cam kết đồng hành và đáp ứng tối đa nhu cầu về tài chính của khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp.

Thành lập năm 1991, trải qua 34 năm xây dựng và phát triển, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) không ngừng vươn lên, tạo lập nhiều cột mốc quan trọng trong ngành tài chính ngân hàng. Tính đến nay, MSB có 260 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc và kết nối với gần 400 ngân hàng đại lý tại 55 quốc gia, vùng lãnh thổ. Ngân hàng hiện đang phục vụ hơn 6 triệu khách hàng cá nhân và gần 100.000 khách hàng doanh nghiệp. Để biết thêm thông tin chi tiết, truy cập www.msb.com.vn hoặc liên hệ hotline 1900 6083 (Khách hàng cá nhân)/ 1800 6260 (Khách hàng doanh nghiệp).

Ngọc Minh