Giá vàng nhẫn trong nước sáng nay ít biến động.

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC 117.000.000 0 119.500.000 0 Doji 117.000.000 0 120.000.000 0

Bảng giá vàng nhẫn SJC và Doji cập nhật sáng 19/8

Mở cửa phiên giao dịch 19/8, giá vàng 9999 của SJC không đổi so với kết phiên giao dịch hôm qua, giao dịch quanh mức 124-125 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC TP.HCM 124.000.000 0 125.000.000 0 Doji Hà Nội 124.000.000 0 125.000.000 0 Doji TP.HCM 124.000.000 0 125.000.000 0

Bảng giá vàng miếng SJC và Doji cập nhật sáng 19/8

Giá vàng thế giới sáng nay được điều chỉnh đi xuống. Lúc 8h50' hôm nay (ngày 19/8, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.331,6 USD/ounce, giảm 6,4 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 19/8, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức hơn 107,3 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Lúc 20h (ngày 18/8, giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.338 USD/ounce, tăng 0,15% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 9/2025 trên sàn Comex New York đạt 3.349 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tăng trong bối cảnh thị trường đang chờ đợi Hội nghị chuyên đề Chính sách Kinh tế thường niên của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tại Jackson Hole, Wyoming, sẽ khai mạc vào cuối tuần này. Tâm điểm của sự kiện là bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell về chính sách lãi suất mới.

Thị trường kỳ vọng bài phát biểu của Powell sẽ đưa ra những manh mối rõ ràng hơn về khả năng và thời điểm Fed sẽ cắt giảm lãi suất. Các quan chức Fed vẫn đang có những quan điểm trái chiều về lộ trình chính sách tiền tệ tiếp theo, gây ra sự bất ổn cho thị trường.

Nếu ông Powell đưa ra những tín hiệu ủng hộ việc hạ lãi suất vào tháng 9, điều này có thể tiếp tục thúc đẩy giá vàng tăng cao, do vàng thường được coi là kênh trú ẩn an toàn khi lãi suất giảm.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, phiên này, các nhà giao dịch đặt cược khả năng 92% Fed giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

Giá vàng trong nước tăng. Ảnh: Chí Hiếu

Thị trường đang theo dõi sát sao cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy và Tổng thống Mỹ Donald Trump, tại Washington D.C. Cuộc gặp diễn ra sau hội nghị thượng đỉnh của ông Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nhiều nhà lãnh đạo châu Âu bày tỏ lo ngại ông Trump có thể yêu cầu Kyiv đưa ra những nhượng bộ lớn về lãnh thổ để đổi lấy một thỏa thuận hòa bình.

Những bất ổn xoay quanh xung đột này có thể thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm tài sản an toàn như vàng.

Liên quan tới vấn đề thuế quan, ngày 15/8, Bộ Thương mại Mỹ thông báo mở rộng phạm vi áp dụng mức thuế 50% đối với thép và nhôm nhập khẩu bằng cách bổ sung hàng trăm sản phẩm dẫn xuất vào danh mục chịu thuế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ công bố thuế quan đối với hàng nhập khẩu chip bán dẫn trong vài tuần tới, khi chuẩn bị mở rộng chương trình thuế quan sang các ngành khác.

Trong khi đó, các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Ấn Độ bị trì hoãn sau khi chuyến thăm dự kiến của các nhà đàm phán Mỹ tới New Delhi bị hủy bỏ. Sự việc này làm dập tắt hy vọng về việc nới lỏng thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Ấn Độ.

Trước đó, Tổng thống Trump đã áp thêm 25% thuế quan đối với hàng hóa Ấn Độ, do nước này vẫn tiếp tục nhập khẩu dầu thô của Nga.

Thị trường vàng trong nước ngày 18/8, giá vàng miếng tại SJC đóng cửa ở mức 124-125 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500 nghìn đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC kết phiên ở mức 117-119,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 400 nghìn đồng/lượng so với cuối tuần trước. Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giao dịch ở mức 117-120 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500 nghìn đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Dự báo giá vàng

Trong cuộc phỏng vấn với Kitco News, ông Kevin Grady, Chủ tịch của Phoenix Futures and Options, cho rằng Fed đã mắc sai lầm khi không hạ lãi suất sớm hơn. Những bất ổn về chính sách thương mại, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến thuế quan, đã tạo ra sự biến động bất thường và gây thiệt hại lớn trên thị trường vàng.

Ông Grady phân tích, sự thiếu rõ ràng về chính sách thương mại đã khiến các bên tham gia thị trường, đặc biệt là những người giao dịch vàng vật chất, trở nên do dự. Biên bản cuộc họp của Fed sẽ rất quan trọng, ông hy vọng sẽ làm sáng tỏ liệu có sự bất đồng nào trong nội bộ Fed hay không và quan điểm của từng thành viên.

Nhà phân tích cấp cao Jim Wyckoff của Kitco dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục tích lũy trong tuần này. Ông nhận định giá sẽ tiếp tục đi ngang, biến động và không có xu hướng khi các nhà giao dịch chờ đợi một yếu tố cơ bản mới để thúc đẩy tăng giá.

Khi nền kinh tế toàn cầu có dấu hiệu suy thoái, nhà đầu tư thường tìm đến vàng như một "hầm trú ẩn an toàn" để bảo vệ tài sản của mình. Nhu cầu này sẽ đẩy giá vàng tăng cao.