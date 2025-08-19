Thời gian gần đây, một loạt động thái trái chiều về lãi suất huy động đã được ghi nhận tại các ngân hàng nước ngoài và ngân hàng liên doanh ở Việt Nam.

Từ ngày 15/8, Ngân hàng Standard Chartered giảm 0,1 điểm %/năm đối với tất cả các kỳ hạn.

Theo đó, lãi suất huy động kỳ hạn 1 và 2 tháng lần lượt còn 2,5% và 2,65%/năm; kỳ hạn 3 và 6 tháng lần lượt còn 3% và 3,5%/năm; kỳ hạn 9 tháng còn 4,1%/năm và các kỳ hạn từ 12-36 tháng đồng loạt về 4,4%/năm.

Ngược lại, CIMB Việt Nam (ngân hàng đến từ Malaysia) vừa điều chỉnh tăng lãi suất huy động từ ngày 14/8, với mức tăng từ 0,3-0,5%/năm, tùy từng kỳ hạn.

Lãi suất huy động trực tuyến mới nhất được CIMB Việt Nam áp dụng cho khách hàng tiêu chuẩn như sau: Lãi suất kỳ hạn 1 tháng là 4,3%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 4,4%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4,5%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 5%/năm, kỳ hạn 9 tháng là 5,1%/năm và kỳ hạn 12 tháng là 5,2%/năm.

CIMB Việt Nam niêm yết lãi suất tiết kiệm theo phương thức lãi suất bậc thang. Lãi suất áp dụng cho khách hàng ưu tiên gửi tiết kiệm dưới 10 tỷ đồng cao hơn 0,1%/năm so với lãi suất áp dụng cho khách hàng tiêu chuẩn.

Lãi suất tiền gửi áp dụng cho khách hàng ưu tiên có tài khoản tiết kiệm từ 10 tỷ đồng trở lên được niêm yết cao hơn 0,2%/năm so với lãi suất áp dụng cho khách hàng tiêu chuẩn. Như vậy, lãi suất tiền gửi cao nhất tại CIMB Việt Nam là 5,4%/năm, kỳ hạn 12 tháng với số tiền gửi từ 10 tỷ đồng.

Trong khi đó, hai ngân hàng liên doanh là Indovina Bank (IVB) và Ngân hàng Việt Nga (VRB) cũng vừa điều chỉnh mạnh về lãi suất huy động.

Theo đó, IVB giảm lãi suất tiền gửi với mức giảm 0,1%/năm kỳ hạn 1-5 tháng, giảm 0,15%/năm với kỳ hạn 6-18 tháng và giảm 0,1%/năm các kỳ hạn từ 24 tháng trở lên.

Hiện lãi suất huy động áp dụng cho khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ tại IVB như sau: Kỳ hạn 1 tháng là 3,9%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 4%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4,2%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 4,95%/năm, kỳ hạn 9 tháng là 5%/năm, kỳ hạn 12-13 tháng là 5,5%/năm, kỳ hạn 18 tháng là 5,6%/năm và kỳ hạn từ 24 tháng là 5,7%/năm.

Đáng chú ý, Ngân hàng liên doanh Việt Nga (VRB) niêm yết lãi suất huy động trực tuyến cao nhất dành cho khách hàng doanh nghiệp lên đến 6,3%/năm. Đây là mức lãi suất hiếm gặp đối với các ngân hàng thương mại trong nước ở thời điểm hiện tại.

Theo công bố của VRB, lãi suất huy động trực tuyến dành cho khách hàng doanh nghiệp các kỳ hạn từ 1-5 tháng được niêm yết từ 4,2-4,4%/năm; lãi suất huy động trực tuyến các kỳ hạn từ 6-11 tháng được niêm yết từ 5,6-5,8%/năm.

Đáng chú ý, lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 12 tháng trở lên dao động từ 6-6,3%/năm.

Đối với khách hàng cá nhân, VRB công bố chương trình tặng thêm lãi suất khi gửi tiết kiệm trực tuyến từ ngày 16/8 đến 14/9, với mức 0,5-0,8%/năm.

Cụ thể, sau khi cộng thêm, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng lên đến 4,1%/năm; kỳ hạn 2-5 tháng là 4,3%/năm; kỳ hạn 6-8 tháng là 5,7%; kỳ hạn 9-10 tháng khách thực nhận là 5,8%/năm; kỳ hạn 12 tháng là 6%/năm và kỳ hạn 13-36 tháng lên đến 6,1%/năm.