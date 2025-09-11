Theo đó, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam ra quyết định chuyển địa điểm đặt trụ sở và đổi tên thành Phòng Giao dịch Tôn Thất Thuyết với thông tin cụ thể như sau:

- Địa điểm cũ: Tầng 1 số 48 phố Nguyễn Thiếp, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

- Địa điểm mới: Ô 27-28, Dự án Khu nhà ở thấp tầng The Premier, Lô E2/D21, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Với không gian giao dịch hiện đại và mới mẻ, theo chuẩn mô hình mới của thương hiệu, cùng đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, các Chi nhánh/Phòng giao dịch của MSB sẽ luôn đồng hành và đáp ứng tối đa nhu cầu về tài chính của khách hàng.

Ngân hàng thông báo tới Khách hàng nhằm thuận tiện cho việc giao dịch và liên hệ.

Để biết thêm thông tin chi tiết, truy cập:

Website vào www.msb.com.vn

Hotline 1900 6083 (Khách hàng cá nhân)/ 1800 6260 (Khách hàng doanh nghiệp).

Lệ Thanh