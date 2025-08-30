Theo đó, MSB hợp tác cùng Bộ Công an triển khai dịch vụ liên kết tài khoản nhận chi trả an sinh xã hội theo chính sách của Đảng và Nhà nước. Người dân hãy nhanh tay liên kết tài khoản An sinh xã hội VNeID với tài khoản thanh toán MSB để nhận ngay 100.000 đồng từ Chính Phủ mừng Tết Độc lập và thêm 80.000 đồng từ MSB tại đây.

Với các khách hàng chưa có tài khoản MSB, chỉ với 5 phút mở tài khoản online theo hướng dẫn tại đây, người dân có thể dễ dàng liên kết tài khoản MSB với ứng dụng VNeID để nhận chính sách An sinh Xã hội và ưu đãi đặc biệt từ MSB.

Với các khách hàng có sẵn tài khoản MSB, Ngân hàng gửi tặng 80.000 điểm M-Point (tương đương 80.000 đồng) khi liên kết tài khoản thành công, thả ga đổi vé hòa nhạc và ưu đãi từ 1000+ thương hiệu yêu thích (ẩm thực, mua sắm…).

Không chỉ dừng lại ở ưu đãi tài chính hấp dẫn, tài khoản thanh toán MSB còn mang đến nhiều tiện ích vượt trội cho khách hàng cá nhân. Với một tài khoản MSB, người dân có thể giao dịch miễn phí toàn bộ chuyển khoản liên ngân hàng, quản lý chi tiêu thông minh qua ứng dụng MSB mBank, thanh toán QR, hóa đơn điện nước, mua sắm trực tuyến nhanh chóng và an toàn. Ngoài ra, khách hàng còn được tiếp cận hàng loạt ưu đãi độc quyền từ hệ sinh thái đối tác đa dạng, cũng như cơ hội tham gia các chương trình tích điểm M-Point đổi quà, hoàn tiền mua sắm, du lịch, ẩm thực...

Sở hữu tài khoản MSB không chỉ giúp tiếp cận nguồn trợ cấp an sinh xã hội một cách thuận tiện – an toàn – minh bạch, mà còn mở ra trải nghiệm ngân hàng hiện đại, nhanh chóng và gần gũi với mọi người dân.