Bruno Fernandes tuyên bố MU không đá để ‘cứu ghế’ cho Carrick, sau khi 'Quỷ đỏ' ngược dòng thắng 3-2 AS Roma ở vòng phân hạng Champions League, rạng sáng 4/11.

Bruno Fernandes cùng MU đón tiếp AS Roma tại Old Trafford trong bối cảnh 9 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng, với áp lực sa thải đè nặng lên thuyền trưởng Michael Carrick. Không khí càng trở nên nặng nề hơn, khi 'Quỷ đỏ' để các vị khách AS Roma dẫn trước chóng vánh 2 bàn chỉ sau 18 phút.

Thật may, cuối cùng MU cũng đã biết thắng trở lại, với màn ngược dòng sau giờ nghỉ giải lao, dù không kém phần trêu ngươi, nhất là với Bruno Fernandes.

Bruno Fernandes cùng đồng đội chấm dứt chuỗi 9 trận không thắng. Ảnh: TNT Sports

Ban đầu, tiền vệ người Bồ thực hiện không thành công quả 11m mà MU được hưởng, nhưng đã được trọng tài cho đá lại, do có cầu thủ AS Roma di chuyển sớm trước khi bóng được sút. Anh đã gỡ hòa 1-1 cho ‘Quỷ đỏ’ ở phút 58.

Người hùng Matheus Cunha lập cú đúp trong 3 phút (83’, 86’) trước khi… bị đuổi khỏi sân (90+1’, do nhận 2 thẻ vàng), giải cơn khát thắng cho MU, khi đây mới là trận thắng thứ 3 của họ kể từ đầu mùa, sau 14 trận.

Sau tiếng còi mãn cuộc, Bruno Fernandes phát biểu trước truyền thông, lần đầu tiên kể từ ồn ào công khai chỉ trích chiến thuật của Carrick sau trận MU thua đậm 1-4 Como ở Cúp C1.

Cũng cần nói thêm, vì ồn ào trên mà Bruno Fernandes bị Carrick loại khỏi trận MU đấu Bournemouth, trước khi trở lại vào cuối tuần qua trong chuyến làm khách MU thua 0-2 Chelsea.

Tiền về người Bồ nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận MU 3-2 AS Roma. Ảnh: X Fabrizio Romano

“Không, chúng tôi chẳng cần phải ‘cứu ghế’ cho ai cả. MU cần chiến thắng này, cầu thủ chúng tôi cần chiến thắng này. Đây là kết quả mà cả đội và BHL đều mong mỏi.

Chúng tôi đã hết sức cố gắng để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Những ngày qua thật sự rất tệ, có quá nhiều đồn đoán trên truyền thông và cả những điều dối trá về chuyện xảy ra trong nội tình MU. Họ cho rằng giữa tôi và Carrick có mâu thuẫn, nhưng thực tế không phải như vậy.

HLV để tôi ngồi dự bị (trận MU vs Bournemouth) vì tôi chơi dưới phong độ. Mọi người cho rằng, đó là hình phạt Carrick dành cho tôi, vì những phát ngôn của mình. Nếu quả đúng là vậy thì cũng đáng thôi.

HLV trưởng là người đưa ra quyết định. Tôi phải chấp nhận và tiếp tục tiến bước. Nhưng điều đó không hề làm giảm niềm tin của tôi dành cho Carrick, BHL hay bất cứ cầu thủ nào ở MU cả. Điều đó cũng chẳng thay đổi mục tiêu của tôi: cùng MU chiến thắng các trận đấu phía trước”.