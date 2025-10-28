Kể từ đầu mùa, thời gian ra sân của Kobbie Mainoo và Joshua Zirkzee tương đối hạn chế. Tuy nhiên, giới chuyên môn đánh giá, cả hai sẽ có vai trò quan trọng hơn với MU ở thời điểm Giáng sinh.

Lúc đó, MU sẽ không có sự phục vụ của hai cầu thủ đang thi đấu xuất sắc bên hành lang phải là Bryan Mbeumo và Amad, vì họ phải tập trung ĐTQG dự cúp bóng đá châu Phi.

Zirkzee có ít cơ hội ra sân mùa này - Ảnh: SunSport

Bên cạnh đó, hậu vệ cánh Noussair Mazraoui dự kiến góp mặt trong thành phần đội chủ nhà Maroc. Điều đó đồng nghĩa, Amorim sẽ mất 3 quân bài quan trọng dịp Giáng sinh và đầu năm mới 2026.

Ở hoàn cảnh đó, ban huấn luyện MU sẽ không cho phép bất cứ cầu thủ nào rời đi trong mùa đông, để tránh nguy cơ thiếu hụt lực lượng trầm trọng.

Kobbie Mainoo chưa đá chính trận nào tại Premier League kể từ tháng 5. Lần duy nhất anh xuất phát từ đầu là thất bại ê chề trước Grimsby tại vòng hai cúp Liên đoàn Anh.

MU đã từ chối yêu cầu cho mượn Mainoo trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa, bất chấp việc cầu thủ 21 tuổi này bị đẩy xuống là lựa chọn thứ 4 ở trung tâm hàng tiền vệ.

Về trường hợp Zirkzee, tiền đạo Hà Lan mới chơi 90 phút sau 5 lần ra sân từ ghế dự bị kể từ đầu mùa.

Cách đây nửa năm, Zirkzee dính chấn thương gân kheo nên bỏ lỡ toàn bộ giai đoạn chuẩn bị trước mùa. Khi Mbeumo, Cunha và Sesko xuất hiện, cơ hội của cựu chân sút Bologna càng bị thu hẹp.

HLV Amorim không coi Zirkzee là tiền đạo thực thụ. Thay vào đó, nhà cầm quân Bồ Đào Nha thường sử dụng anh như một hộ công.

Bản thân Joshua Zirkzee khá thất vọng vì không được thi đấu thường xuyên. Anh đã tính đường quay trở lại Serie A vào mùa đông tới. Tuy nhiên, MU sẽ không thay đổi lập trường chuyển nhượng.