Theo tờ Mirror, Ruben Amorim ngưỡng mộ Robert Lewandowski từ lâu và rất muốn có được chân sút Ba Lan, trong đội hình của mình.

Thỏa thuận hiện tại của Lewandowski với Barca sẽ hết hạn vào cuối mùa, trong khi phía CLB vẫn chưa đề nghị hợp đồng mới.

Sếp bự MU gạt ý định đưa Lewandowski về Old Trafford của Ruben Amorim. Ảnh: EFE

Lewandowski được đánh giá là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất châu Âu nhưng không còn trẻ (37 tuổi) và đang đi vào giai đoạn cuối sự nghiệp. Hiện anh đang phải ngồi ngoài vì chấn thương. Vài ngày trước có thông tin, Ronaldo muốn Al Nassr ký với chân sút Barca.

Dù vậy, Ruben Amorim tin rằng, nếu MU đưa tay săn bàn kỳ cựu này về Old Trafford “sẽ có tác động tích cực đến đội và giúp một số cầu thủ khác phát triển”.

Bất kể công khai ủng hộ thuyền trưởng người Bồ Đào Nha, gần đây – cho Amorim thời gian để lật ngược tình thế ở MU, cũng như không ngại chi mạnh ở chuyển nhượng mùa hè để bổ sung lực lượng, nhưng Sir Jim Ratcliffe đã gạt phắt ý định ký Lewandowski.

Đồng sở hữu MU được cho nêu quan điểm rõ ràng: CLB sẽ không lặp lại những sai lầm trong quá khứ với việc ký hợp đồng với các cầu thủ sắp hết thời.

Chưa kể, Lewandowski còn hưởng lương cao chót vót – được cho là 540.000 bảng/tuần tại Barca. Trong khi Sir Jim Ratcliffe và các cộng sự đang cố cắt giảm quỹ lương của MU, xây dựng một đội hình khát vọng và trẻ nên nên ý tưởng mang tiền đạo Ba Lan về là “không khả thi”.