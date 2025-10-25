Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 mới nhất
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 Arsenal 8 6 1 1 12 19
2 Manchester City 8 5 1 2 11 16
3 Liverpool 8 5 0 3 3 15
4 Bournemouth 8 4 3 1 3 15
5 Chelsea 8 4 2 2 7 14
6 Tottenham 8 4 2 2 7 14
7 Sunderland 8 4 2 2 3 14
8 Crystal Palace 8 3 4 1 4 13
9 Manchester United 8 4 1 3 -1 13
10 Brighton 8 3 3 2 1 12
11 Aston Villa 8 3 3 2 0 12
12 Everton 8 3 2 3 0 11
13 Leeds 9 3 2 4 -5 11
14 Brentford 8 3 1 4 -1 10
15 Newcastle 8 2 3 3 0 9
16 Fulham 8 2 2 4 -4 8
17 Burnley 8 2 1 5 -6 7
18 Nottingham Forest 8 1 2 5 -10 5
19 West Ham 9 1 1 7 -13 4
20 Wolves 8 0 2 6 -11 2

  • Xuống hạng