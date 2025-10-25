Bảng xếp hạng UEFA Champions League 2025/26 - Cập nhật sớm và chính xác bảng xếp hạng bóng đá UEFA Champions League mùa giải 2025/26.
|Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 mới nhất
|STT
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Điểm
|1
|Arsenal
|8
|6
|1
|1
|12
|19
|2
|Manchester City
|8
|5
|1
|2
|11
|16
|3
|Liverpool
|8
|5
|0
|3
|3
|15
|4
|Bournemouth
|8
|4
|3
|1
|3
|15
|5
|Chelsea
|8
|4
|2
|2
|7
|14
|6
|Tottenham
|8
|4
|2
|2
|7
|14
|7
|Sunderland
|8
|4
|2
|2
|3
|14
|8
|Crystal Palace
|8
|3
|4
|1
|4
|13
|9
|Manchester United
|8
|4
|1
|3
|-1
|13
|10
|Brighton
|8
|3
|3
|2
|1
|12
|11
|Aston Villa
|8
|3
|3
|2
|0
|12
|12
|Everton
|8
|3
|2
|3
|0
|11
|13
|Leeds
|9
|3
|2
|4
|-5
|11
|14
|Brentford
|8
|3
|1
|4
|-1
|10
|15
|Newcastle
|8
|2
|3
|3
|0
|9
|16
|Fulham
|8
|2
|2
|4
|-4
|8
|17
|Burnley
|8
|2
|1
|5
|-6
|7
|18
|Nottingham Forest
|8
|1
|2
|5
|-10
|5
|19
|West Ham
|9
|1
|1
|7
|-13
|4
|20
|Wolves
|8
|0
|2
|6
|-11
|2
- Xuống hạng
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật sớm và chính xác nhất bảng xếp hạng giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26.
