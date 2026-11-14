Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP
UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A

14/11  02:45

 Hà Lan 7-0 Hy Lạp

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Serbia 1-3 Đức

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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B

14/11  02:45

 Scotland 2-1 Bắc Macedonia

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Slovenia 0-0 Thụy Sĩ

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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE C

14/11  00:00

 Moldova 2-1 Kazakhstan

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14/11  02:45

 Bulgaria 0-5 Iceland

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Luxembourg 0-1 Estonia

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Slovakia 2-2 Đảo Faroe

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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE D

14/11  02:45

 Andorra vs Gibraltar

Liechtenstein vs Azerbaijan

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026

13/11  19:00

 Singapore vs Paraguay

13/11  21:00

Kuwait vs Syria

13/11  21:30

 Saudi Arabia vs Hàn Quốc

13/11  21:45

Qatar vs Australia

14/11  06:00

 Argentina vs Uruguay

14/11  07:00

 Colombia vs Chile

Ecuador vs Costa Rica

14/11  08:00

 Peru vs Bolivia

VÔ ĐỊCH CHÂU PHI 2027 – VÒNG LOẠI

13/11  20:00

Comoros vs Congo

Mozambique vs Ethiopia

Zambia vs Burundi

13/11  23:00

Burkina Faso vs Mauritania

Cape Verde vs Liberia

Gabon vs Lesotho

Nigeria vs Tanzania

Nam Phi vs Kenya

Tunisia vs Libya

14/11  02:00

Ai Cập vs Malawi

Mali vs Rwanda

14/11  03:00

Morocco vs Niger

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Kết quả bóng đá hôm nay

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