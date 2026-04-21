Ở tuổi 26, Aurelien Tchouameni đang bước vào những năm tháng sung sức nhất sự nghiệp. Tuy nhiên, anh có thể gia nhập đội chủ sân Old Trafford trong một thương vụ chuyển nhượng đình đám.

Nguồn tin từ Tây Ban Nha cho hay, mọi thỏa thuận đều phụ thuộc vào việc Real Madrid muốn chiêu mộ thêm tiền vệ mới, bởi họ cần bán cầu thủ mới đủ nguồn tiền tái đầu tư.

Rodri chính là cái tên mà chủ tịch Florentino Perez mơ ước được sở hữu nhất. Quả bóng vàng 2024 vốn sinh ra ở Madrid và sẽ hết hạn hợp đồng với Man City vào tháng 6/2027.

Man City đã đưa ra hợp đồng mới cho Rodri, nhưng nếu Real Madrid thể hiện rõ ý định chiêu mộ, điều đó có thể dẫn đến hàng loạt vụ chuyển nhượng, bao gồm cả việc Tchouameni đầu quân cho MU.

Enzo Fernandez cũng có động thái mời gọi đội bóng từng 15 lần vô địch châu Âu, có thể tạo nên làn sóng mới trên thị trường chuyển nhượng.

Trong danh sách mục tiêu mà MU nhắm đến không chỉ riêng Tchouameni. Đội bóng thành Manchester muốn tuyển ít nhất 2 tân binh ở tuyến giữa để chuẩn bị cho mùa giải Champions League sắp tới.

Con số này có thể tăng lên 3 nếu Manuel Ugarte cũng rời đi sau quãng thời gian gây thất vọng tại Old Trafford.

Elliot Anderson vẫn là mục tiêu quan trọng của Quỷ đỏ, dù Man City mới là đội đang dẫn đầu cuộc đua ký tiền vệ người Anh.

Nottingham Forest muốn mức phí chuyển nhượng kỷ lục hơn 100 triệu bảng cho cựu cầu thủ của Newcastle.