Các cựu danh thủ Quỷ đỏ vừa tái ngộ ở trận giao hữu với Suwon Samsung Legends trên Sân vận động World Cup Suwon.

Những người hùng vang bóng một thuở đã thành lập đội gồm nhiều cầu thủ từng thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Sir Alex Ferguson.

Eric Cantona dẫn dàn cựu cầu thủ MU ra sân - Ảnh: SunSport

Nhà cầm quân người Scotland không tham dự sự kiện, thay vào đó là Eric Cantona - đảm nhiệm vị trí HLV trưởng, và Mike Phelan làm trợ lý.

Trước khi trận đấu bắt đầu, các huyền thoại MU đã đưa mọi người trở về những năm tháng huy hoàng trong quá khứ.

Cantona dẫn dàn danh thủ đi ra từ đường hầm trong làn hơi nước lạnh bao trùm, tạo nên cảnh tưởng "tuyệt đối điện ảnh".

Đi sau "King" Eric là Park Ji-sung, Patrice Evra, Edwin van der Sar, Rio Ferdinand, Anderson, Dimitar Berbatov, Louis Saha, Ryan Giggs, Alan Smith, Nemanja Vidic, Fabio, Rafael, John O'Shea, Antonio Valencia, Mikael Silvestre và Darren Gibson.

Ryan Giggs, Berbatov... thêm một lần tung hoành sân cỏ - Ảnh: SunSport

Rio Ferdinand lập tức chia sẻ đoạn video đó trên trang cá nhân, khiến người hâm mộ vô cùng hoài niệm.

Một fan bình luận: "Hào quang thiêng liêng". CĐV khác tự tin: "Đội bóng này có lẽ sẽ nằm trong tốp 10 của Serie A".

Người khác thì viết: "Đội quân tập hợp xong chắc chắn sẽ đánh bại Chelsea hiện tại. Những đứa con của Sir Alex giờ đều trưởng thành rồi".