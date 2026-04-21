Tin tức từ UOL cho hay, MU đang chuẩn bị đưa ra lời đề nghị 40 triệu euro để chiêu mộ tài năng trẻ Eduardo Conceicao của Palmeiras.

Conceicao nổi lên từ giải U17 Nam Mỹ, nơi anh ghi 2 bàn và 2 kiến tạo cùng Brazil giành vị trí thứ 3. Những màn trình diễn ấn tượng của tài năng 16 tuổi này thu hút sự chú ý của rất nhiều tuyển trạch viên từ các đội bóng lớn châu Âu.

MU được cho quyết tâm giành được chữ ký của 'thần đồng' 16 tuổi của bóng đá Brazil. Ảnh: Transfer News Live

Những cái tên được điểm danh đua ký ‘thần đồng’ Conceicao, có Man City, Barca, PSG, Arsenal, Liverpool, Chelsea và mới nhất MU cũng nhập cuộc.

Theo nguồn trên, MU đã có những trao đổi với đại diện của Eduardo Conceicao cũng như thông báo lời đề nghị chính thức sẽ được họ gửi đến một cách sớm nhất, bao gồm phí chuyển nhượng cố định, phí bổ sung dựa trên thành tích,…

Đội ngũ tuyển dụng MU hiểu rõ sự tranh đua từ ‘hàng xóm’ Man City cũng như các đối thủ khác về Conceicao nên đang nỗ lực hết sức để có thể mau chóng hoàn tất thương vụ.

CLB Palmeiras nhận thức được sự quan tâm mạnh mẽ từ thị trường chuyển nhượng dành cho Eduardo Conceicao nên kỳ vọng thu về mức phí khoảng 50 triệu euro.

Theo quy định của FIFA, Conceicao chỉ có thể chuyển ra nước ngoài thi đấu, khi tròn 18 tuổi vào tháng 12/2027.

MU hiện đang xếp thứ 3 Ngoại hạng Anh sau 33 vòng đấu, ngày một gần hơn vé dự Cúp C1 mùa sau.