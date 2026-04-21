Nhiều vốn

So với những người tiền nhiệm, HLV Kim Sang Sik đang sở hữu một "nguồn vốn" cầu thủ tương đối dồi dào. Danh sách những cái tên sẵn sàng ra sân ở trạng thái sung mãn nhất hiện có thể lên tới 30-40 người. Đây là một con số lý tưởng, giúp chiến lược gia người Hàn Quốc có thể tính toán về mặt nhân sự cho tuyển Việt Nam.

Cái hay của lực lượng hiện tại không chỉ nằm ở số lượng mà còn ở sự tương đồng về trình độ. Hãy nhìn vào vị trí "người gác đền", nơi mà Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip, Đình Triệu, Trung Kiên thậm chí Văn Việt đang tạo ra một cuộc cạnh tranh khốc liệt nhưng đầy tích cực là ví dụ.

Hay như 2 hành lang cánh cũng thế, "buồng phổi" trong sơ đồ chiến thuật của HLV Kim Sang Sik luôn đông đảo với nhiều lựa chọn, đặc biệt sự trở lại của Văn Hậu sau chấn thương

Sự dày dặn về nhân sự này cho phép thuyền trưởng tuyển Việt Nam có thể vận hành liên tục, xoay tua linh hoạt mà vẫn đảm bảo được sự hiệu quả và hoàn toàn đủ sức chinh chiến trên nhiều mặt trận nếu biết cách phân phối và sử dụng nguồn lực hợp lý.

Nhưng sợ ông Kim không "tất tay"

Vấn đề nằm ở chỗ: có “vốn” là một chuyện, sử dụng như thế nào lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Sau giai đoạn đầu mang tính thử nghiệm, HLV Kim Sang Sik dần chuyển sang xu hướng ổn định đội hình. Những thử nghiệm giảm đi, thay vào đó là một bộ khung gần như cố định được sử dụng xuyên suốt các trận đấu gần đây.

Việc ưu tiên tính ổn định là điều dễ hiểu. Một bộ khung cố định giúp tăng cường sự kết nối, đảm bảo sự ăn ý và tối ưu hóa hiệu quả. Tuy nhiên, sự an toàn này cũng là một con dao hai lưỡi, bởi khi đội hình chính bị vắt kiệt sức qua từng trận đấu căng thẳng, hoặc bị đối thủ "bắt bài", sự thiếu hụt những nhân tố đột biến từ ghế dự bị sẽ mang tới khá nhiều sự rủi ro.

Việc ít trao cơ hội cho các tân binh hoặc những cầu thủ đang có phong độ cao ở CLB khiến họ thiếu đi "đất diễn" và thời gian hòa nhập thực tế. Trong bối cảnh 3 giải đấu tới đều cực kỳ căng thẳng, việc quá phụ thuộc vào một nhóm cầu thủ nòng cốt có thể làm tuyển Việt Nam đối mặt với rủi ro quá tải và cạn kiệt ý tưởng.

Chính vì thế, người hâm mộ và giới chuyên môn đang chờ đợi một sự dũng cảm hơn từ HLV Kim Sang Sik, một sự "tất tay" đúng nghĩa để khai phá hết tiềm năng của dàn nhân sự hùng hậu đang có, thay vì cứ mãi loay hoay trong vùng an toàn của những lựa chọn cũ.