Ban lãnh đạo Quỷ đỏ đã gửi đề nghị có tổng giá trị 65 triệu bảng, bao gồm 5 triệu bảng phụ phí. Con số này thấp hơn đáng kể so với mức định giá 100 triệu bảng Brighton từng đưa ra cho Baleba hè năm ngoái.

MU vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với đội chủ sân Amex kể từ tháng 7 năm ngoái, dù các cuộc đàm phán rơi vào im lặng vài tháng trở lại đây.

Carlos Baleba chuẩn bị gia nhập MU - Ảnh: SunSport

Về phía Baleba, tiền vệ 22 tuổi rất muốn chuyển tới Old Trafford kể từ khi Quỷ đỏ lần đầu bày tỏ sự quan tâm.

Tuyển thủ người Cameroon hiện phải ngồi ngoài vì chấn thương dây chằng mắt cá gặp phải trong quá trình tập luyện.

MU đang rất quyết tâm tăng cường sức mạnh cho tuyến giữa, bất chấp việc đã chiêu mộ Youri Tielemans và Andrey Santos từ Chelsea với tổng mức phí 85 triệu bảng.

Nếu thương vụ Baleba tiến triển thuận lợi, anh sẽ cùng Tielemans, Santos, Kobbie Mainoo và Bruno Fernandes trở thành những lựa chọn chất lượng nơi tuyến giữa của HLV Michael Carrick.

Việc bổ sung nhân sự trở nên cấp thiết khi Manuel Ugarte dự kiến nghỉ thi đấu ít nhất 9 tháng sau ca phẫu thuật đầu gối.

Baleba gia nhập Brighton từ Lille hè 2023. Đến nay, anh đã có 112 lần ra sân cho đội bóng miền Nam nước Anh.

Phong độ tiền vệ này có phần sa sút mùa giải trước khi xuất hiện thông tin liên quan đến sự quan tâm từ MU. Baleba chỉ 23 lần đá chính tại Premier League và không ghi bàn hay kiến tạo.

Bên cạnh việc theo đuổi Baleba, MU vẫn đang tìm kiếm một hậu vệ trái mới. Luke Shaw bước vào năm cuối hợp đồng, trong khi tài năng trẻ 19 tuổi Harry Amass được đưa vào danh sách chuyển nhượng.