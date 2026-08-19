De Ligt lần đầu tiên tham gia trọn vẹn một buổi tập kể từ khi trải qua ca phẫu thuật lưng hồi tháng 5. Trung vệ Hà Lan dính chấn thương từ tháng 11 năm ngoái và không thi đấu cho MU kể từ ngày 30/11.

Tuần trước, De Ligt chỉ góp mặt trong khoảng 15 phút đầu của buổi tập tại Dublin. Tuy nhiên, việc anh có thể trở lại tập luyện đầy đủ cho thấy quá trình hồi phục đang tiến triển thuận lợi.

Sesko và De Ligt đã trở lại tập luyện - Ảnh: MUFC

Trong khi Sesko vắng mặt ở các trận giao hữu tiền mùa giải vì đang hồi phục chấn thương ống chân. Dù vậy, MU hy vọng tiền đạo này có thể xuất hiện trong danh sách đăng ký trận mở màn gặp Hull City.

Sesko đã nhiều lần trở lại sân cỏ và tập cùng nhóm chính trong mùa hè. Ở buổi tập sáng thứ Ba (18/8), chân sút Slovenia cho thấy trạng thái thể lực và phong độ khá tốt.

Chấn thương ống chân từng khiến Sesko bỏ lỡ 3 trận cuối mùa trước. Thời gian nghỉ của anh thậm chí kéo dài hơn nếu chấn thương trở nặng, trước chiến thắng 3-2 Liverpool hôm 3/5.

Tuy nhiên, MU cũng nhận tin không vui khi Mason Mount vắng mặt. Tiền vệ người Anh gặp vấn đề sau tình huống bị giẫm vào chân ở trận hòa 1-1 với Paris Saint-Germain tại Stockholm.

Nguồn tin từ MU cho biết, việc rút Mount ra nghỉ chỉ mang tính phòng ngừa. Dẫu vậy, anh không thể góp mặt trong 2 trận giao hữu cuối cùng của đội, gặp Leeds United và AC Milan.