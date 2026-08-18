Nhà vô địch Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng trả cho Bruno Fernandes mức thu nhập 18,3 triệu bảng mỗi năm sau thuế. Tuy nhiên, Fernandes vẫn ưu tiên tiếp tục gắn bó ở sân Old Trafford.

MU lập tức tiến hành những cuộc trao đổi sơ bộ với ngôi sao 31 tuổi, trong bối cảnh anh bước vào năm cuối hợp đồng hiện tại. Giao kèo vẫn kèm điều khoản cho phép Quỷ đỏ gia hạn thêm 12 tháng.

MU kiên quyết giữ đội trưởng Bruno Fernandes - Ảnh: Alamy

Nguồn tin thân cận cho biết, MU không vội hoàn tất thỏa thuận mới, song vấn đề gia hạn đã được đôi bên đưa ra thảo luận.

Bruno Fernandes ký giao kèo hiện tại vào năm 2024. Điều khoản giải phóng trị giá 57 triệu bảng dành cho các CLB ngoài nước Anh vừa hết hiệu lực hồi tháng trước.

Phía MU không có ý định bán Fernandes nên sẽ từ chối mọi lời đề nghị dành cho đội trưởng của mình. Cho đến lúc này, Red Devills cũng chưa nhận được đề nghị chính thức nào dành cho Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa trước.

Galatasaray chuẩn bị mức phí 42,8 triệu bảng để thuyết phục MU nhả Fernandes, người sẽ bước sang tuổi 32 vào tháng tới.

Chủ tịch Galatasaray Dursun Ozbek trực tiếp chỉ đạo thương vụ đầy tham vọng và rất quyết tâm đưa Bruno Fernandes tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Đội bóng thành Istanbul sẵn sàng trao cho thủ quân MU bản hợp đồng thời hạn 4 năm, hưởng mức lương 18,3 triệu bảng mỗi mùa, kèm khoản phí lót tay 3 triệu bảng.

Nhờ chính sách thuế tại Thổ Nhĩ Kỳ, Bruno có thể nhận mức thù lao thực tế cao gấp đôi so với hiện tại, nếu đồng ý chuyển tới Galatasaray.

Trước đó, tiền vệ người Bồ Đào Nha từng nhiều lần từ chối lời đề nghị cực kỳ hấp dẫn về tài chính từ các CLB tại Saudi Arabia.