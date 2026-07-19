Xem video highlights MU 0-1 Wrexham (nguồn: MUTV)

HLV Michael Carrick tung ra đội hình gần như mạnh nhất của MU ở thời điểm hiện tại, với sự xuất hiện của tân binh trị giá 50 triệu bảng Andrey Santos, cùng Maguire, Luke Shaw, Mason Mount, Mbeumo...

Đảm nhiệm vai trò tiền vệ phòng ngự thay đàn anh Casemiro, Andrey Santos khởi đầu không mấy suôn sẻ khi hai lần để mất bóng khiến khung thành Tom Heaton chao đảo.

Đội hình ra sân MU - Ảnh: MUFC

Tuy nhiên, sau ít phút chuệch choạc, Santos dần lấy lại sự tự tin, mang đến chất thép cùng khả năng đánh chặn hiệu quả ở tuyến giữa MU.

Do mới tập luyện trở lại, nên nhiều học trò Carrick thi đấu chưa thực sự thanh thoát. Cả hiệp một, họ chỉ tạo được duy nhất một cơ hội, khi Smith suýt đánh đầu phản lưới nhà từ quả phạt góc của Mason Mount.

Andrey Santos có màn ra mắt tự tin - Ảnh: Shutterstock

Phút 39, Wrexham bất ngờ tìm được bàn mở tỷ số, khi Lewis O'Brien căng ngang dọn cỗ để Smith dễ dàng đệm vào khung thành trống của MU.

Sang hiệp hai, cả hai HLV đều thay toàn bộ đội hình. Các tài năng từ học viện Carrington kiểm soát khá tốt thế trận sau giờ giải lao.

Wrexham ghi bàn ở cuối hiệp một - Ảnh: EPA

Dẫu vậy, những cầu thủ trẻ Quỷ đỏ vẫn thiếu sự sắc bén ở tình huống cuối cùng, gần như không thể gây khó khăn cho thủ môn Danny Ward bên phía Wrexham.

Việc Carrick dồn lực cho đội hình hiệp một trái ngược với cách bố trí nhân sự cân bằng của HLV Phil Parkinson.

Chiến lược gia của Wrexham chia đều lực lượng cho cả hai hiệp, giúp đội bóng Xứ Wales nối dài thành tích toàn thắng trước MU ở các trận giao hữu tiền mùa giải, sau chiến thắng 3-1 tại San Diego năm 2023.