Được bố trí theo sơ đồ 4-3-3, đội hình tiêu biểu của FIFA quy tụ những cầu thủ xuất sắc nhất đến từ 6 quốc gia, ghi nhận các màn trình diễn ấn tượng xuyên suốt giải đấu.

Tây Ban Nha đóng góp 3 cái tên, gồm cặp hậu vệ biên Marc Cucurella và Pedro Porro, cùng tiền vệ trụ cột Rodri.

Messi cùng Rodri có tên trong đội hình tiêu biểu World Cup 2026 của FIFA - Ảnh: SunSport

Ngôi sao của Man City cũng đoạt danh hiệu Quả bóng Vàng World Cup 2026 nhờ màn trình diễn đỉnh cao, đóng vai trò hạt nhân đưa La Roja lên ngôi vô địch thế giới lần thứ hai trong lịch sử.

Á quân Argentina góp mặt với 2 đại diện. Đội trưởng Lionel Messi, người ghi 8 bàn thắng và có 4 pha kiến tạo, có tên trên hàng công sau kỳ World Cup rực sáng khác.

Trong khi trung vệ Lisandro Martinez được vinh danh nhờ phong độ ấn tượng, trở thành chốt chặn quan trọng nơi hàng phòng ngự đội quân xứ tango.

Tuyển Pháp cũng có 3 cầu thủ trong đội hình tiêu biểu. Kylian Mbappe - chủ nhân danh hiệu Chiếc giày Vàng với 10 bàn thắng cùng 4 pha kiến tạo được lựa chọn trên hàng công.

Michael Olise góp mặt khi thiết lập kỷ lục mới với 7 pha kiến tạo, nhiều nhất trong một kỳ World Cup. Còn trung vệ Dayot Upamecano thể hiện tốt dưới hàng phòng ngự.

Ở hàng tiền vệ, Jude Bellingham được vinh danh với 7 pha lập công cùng 1 đường kiến tạo.

Trên hàng công, Erling Haaland đảm nhiệm vị trí trung phong. Anh ghi 7 bàn thắng, góp công lớn giúp Na Uy lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền lọt tới tứ kết World Cup.

Trong khung gỗ, thủ thành Vozinha được xướng tên. Người gác đền 40 tuổi là hiện tượng lớn nhất giải với hàng loạt pha cứu thua xuất thần, góp phần đưa Cape Verde tạo nên hành trình đáng nhớ tại World Cup 2026.