Rashford không ra sân mà chỉ theo dõi từ bên ngoài đường biên khi MU chạm trán Leeds United, trong trận giao hữu tiền mùa giải tại Croke Park.

Tuy nhiên, tiền đạo người Anh được kỳ vọng sẽ có cơ hội thi đấu khi Quỷ đỏ đối đầu AC Milan cuối tuần này.

Carrick sẵn sàng giữ Rashford ở lại Old Trafford - Ảnh: SunSport

Đã có thời điểm, cánh cửa trở lại Old Trafford tưởng như hoàn toàn khép lại với Rashford. Anh trải qua mùa 2025/26 theo dạng cho mượn tại Barcelona.

Tuy nhiên, khi Barcelona quyết định không mua đứt Rashford, Carrick đã chào đón cậu học trò cũ trở lại tập luyện cùng đội một MU.

Chứng kiến đội nhà đánh bại kình địch Leeds trên chấm luân lưu, sau trận hòa 1-1 tại Dublin, chiến lược gia người Anh chia sẻ:

"Marcus Rashford là cầu thủ của chúng tôi. Cậu ấy đã trở lại với trạng thái tốt và cũng giống như bất kỳ cầu thủ nào khác trong đội.

Tôi biết Marcus từ lâu và cậu ta có thể mang đến cho chúng tôi những điều khác biệt. Hiện cậu ấy có tinh thần rất tốt.

Marcus mới tập trung được hai, ba ngày, tham gia tập luyện và mọi thứ diễn ra bình thường. Chúng tôi đang rất háo hức chờ đợi mùa giải mới bắt đầu."

Rashford sở hữu thành tích 138 bàn thắng sau 426 lần ra sân cho MU. Tuy nhiên, anh chưa thi đấu trận chính thức nào cho Quỷ đỏ kể từ tháng 12/2024.

Việc Rashford có cơ hội nâng cao con số ấy hay không vẫn còn phải chờ đợi, nhưng phát biểu mới nhất của Carrick cho thấy, tương lai tiền đạo người Anh tại Old Trafford trở nên sáng sủa hơn nhiều.