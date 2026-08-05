Đội bóng thành Manchester chấp thuận để thủ thành Altay Bayindir sang Tây Ban Nha hoàn tất thủ tục gia nhập Celta Vigo trong 24 giờ tới.

Theo Mail Sport, tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ chuyển đến Celta Vigo theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn một mùa giải, kèm điều khoản mua đứt trị giá 3,5 triệu bảng.

MU thanh lý cả Bayindir lẫn Vitek - Ảnh: TOD

Đội bóng La Liga sẽ thanh toán toàn bộ mức lương của Bayindir trong thời gian cho mượn. Ngoài ra, thỏa thuận còn bao gồm nhiều khoản thưởng phụ thuộc vào thành tích thi đấu.

Nếu Celta Vigo kích hoạt điều khoản mua đứt, MU cũng được hưởng tỷ lệ đáng kể từ bất kỳ thương vụ chuyển nhượng tiếp theo của thủ thành 28 tuổi.

Bayindir gia nhập sân Old Trafford từ Fenerbahce năm 2023 với mức phí 4,3 triệu bảng. Tuy nhiên, anh chỉ ra sân 17 lần cho Quỷ đỏ và mong muốn tìm kiếm bến đỗ mới để được thi đấu thường xuyên hơn.

Ở diễn biến khác, MU cũng đạt thỏa thuận bán thủ môn trẻ Radek Vitek cho Middlesbrough với tổng giá trị lên tới 14 triệu bảng, bao gồm các khoản thưởng.

Thỏa thuận dành cho người gác đền 22 tuổi còn bao gồm điều khoản MU hưởng 35% giá trị chuyển nhượng trong tương lai nếu Middlesbrough bán Vitek.

Bên cạnh đó, đội chủ sân Old Trafford cũng cài thêm điều khoản ưu tiên cân bằng mọi đề nghị từ đội bóng khác, và sở hữu quyền mua lại thủ thành người CH Séc.

Tiềm năng của Vitek khá lớn, nhưng anh khó lòng cạnh tranh vị trí số 1 với Senne Lammens thời điểm hiện tại. Thế nên, ra đi là giải pháp phù hợp tất cả các bên.

Thực tế, Radek Vitek chưa từng ra sân thi đấu chính thức cho đội một MU. Anh sẽ trải qua cuộc kiểm tra y tế bắt buộc trong tuần này, trước khi đặt bút ký vào bản hợp đồng 5 năm với Boro.