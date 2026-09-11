Mua 3 hợp đồng bảo hiểm, người phụ nữ tử vong do điện giật

Bà Nguyễn Thị L. tham gia 3 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tại Công ty TNHH P. (TPHCM) Các hợp đồng lần lượt có hiệu lực từ tháng 1, tháng 3 và tháng 4/2022.

Cụ thể, hợp đồng đầu tiên có hiệu lực từ ngày 14/1/2022, phí bảo hiểm định kỳ hơn 2,3 triệu đồng/quý, số tiền bảo hiểm 150 triệu đồng.

Hợp đồng thứ hai có hiệu lực từ ngày 29/3/2022, phí bảo hiểm hơn 15,3 triệu đồng/năm. Số tiền bảo hiểm của sản phẩm chính là 245 triệu đồng; ngoài ra có các quyền lợi bổ trợ về chết và tàn tật do tai nạn mở rộng là 100 triệu đồng, quyền lợi bảo hiểm tử vong 100 triệu đồng.

Hợp đồng bảo hiểm thứ ba có hiệu lực từ ngày 11/4/2022, phí bảo hiểm hơn 6,4 triệu đồng/quý. Số tiền bảo hiểm của sản phẩm chính là 410 triệu đồng, còn quyền lợi bảo hiểm chết do tai nạn của sản phẩm bổ trợ là 820 triệu đồng.

Cả 3 hợp đồng đều để ông Huỳnh Trung H. là người thụ hưởng.

Đến 9h ngày 17/4/2022, bà L. đang bơm nước sinh hoạt vào bồn tại nhà ở huyện G., tỉnh Tiền Giang thì bị điện giật và tử vong.

Người phụ nữ ở Tiền Giang mua 3 gói bảo hiểm rồi tử vong, người thụ hưởng nhận hơn 2 tỷ sau khi bị doanh nghiệp bảo hiểm từ chối chi trả. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Gia đình trình báo công an xã đến xác minh, lập biên bản vụ việc. Do bà L. tử vong tại nhà, có sự chứng kiến của công an và chính quyền địa phương, gia đình không yêu cầu giám định pháp y.

Sau đó, ông H. yêu cầu Công ty P. giải quyết quyền lợi bảo hiểm tử vong. Tuy nhiên, ngày 26/10/2022, doanh nghiệp thông báo đình chỉ hiệu lực cả 3 hợp đồng và từ chối chi trả.

Lý do được Công ty P. đưa ra là trước khi tham gia bảo hiểm, bà L. từng điều trị nhiều bệnh nhưng không kê khai trong hồ sơ yêu cầu bảo hiểm. Trong đó có các chẩn đoán như nang bao hoạt dịch khoeo chân trái, thiếu máu mức độ vừa; cơn đau thắt ngực; cơn thiếu máu não thoáng qua và hội chứng liên quan; trào ngược dạ dày thực quản; rối loạn chức năng tiền đình.

Đáng chú ý, bà L. từng điều trị nội trú từ ngày 23-25/1/2022 với chẩn đoán liên quan chức năng tiền đình, trước thời điểm tham gia hợp đồng thứ hai và thứ ba hơn 2 tháng.

Không đồng ý, ông H. khởi kiện yêu cầu Công ty P. chi trả tổng cộng hơn 1,8 tỷ đồng tiền bảo hiểm của 3 hợp đồng, cùng hơn 30,4 triệu đồng tiền lãi chậm trả.

Nhưng ngày 27/2/2025, ông H. rút yêu cầu đối với quyền lợi 150 triệu đồng của hợp đồng bảo hiểm thứ nhất. Như vậy, ông H. chỉ yêu cầu công ty bảo hiểm chi trả hơn 1,6 tỷ đồng.

Hai cấp tòa buộc doanh nghiệp bảo hiểm chi trả hơn 2 tỷ đồng

Ngày 8/4/2025, TAND Quận 1 - nay là TAND khu vực 1, TPHCM xét xử sơ thẩm và chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông H., buộc Công ty P. thanh toán hơn 1,6 tỷ đồng tiền bảo hiểm.

Ngoài tiền bảo hiểm, tòa sơ thẩm buộc công ty bảo hiểm trả hơn 344 triệu đồng tiền lãi do chậm thực hiện nghĩa vụ, tính đến ngày 4/4/2025. Tổng cộng, doanh nghiệp phải thanh toán hơn 2,019 tỷ đồng.

Đối với yêu cầu thanh toán 150 triệu đồng theo hợp đồng thứ nhất, HĐXX đình chỉ xét xử phần yêu cầu này do ông H. đã rút yêu cầu.

Không đồng ý, ngày 9/4/2025, Công ty P. kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Tại phiên phúc thẩm, phía công ty tiếp tục cho rằng bà L. đã không kê khai đầy đủ tình trạng sức khỏe khi tham gia bảo hiểm. Doanh nghiệp cho rằng những bệnh lý từng được điều trị là thông tin quan trọng đối với việc đánh giá rủi ro nhưng không được khai báo đầy đủ.

Hơn nữa, hồ sơ vụ án không có tài liệu khám nghiệm hiện trường hoặc khám nghiệm tử thi đủ để xác định nguyên nhân tử vong là tai nạn. Từ đó, doanh nghiệp đề nghị hủy án sơ thẩm và đình chỉ 2 hợp đồng bảo hiểm còn tranh chấp.

Tuy nhiên, tòa phúc thẩm không chấp nhận các lập luận này của doanh nghiệp.

Theo tòa, hồ sơ thể hiện bà L. tử vong lúc 9h ngày 17/4/2022 tại nhà trong khi đang bơm nước và vụ việc được cơ quan công an, chính quyền địa phương lập biên bản ghi nhận.

Tòa nhận định, Công ty B. không đưa ra được chứng cứ chứng minh bà L. tự sát hoặc cố ý gây ra cái chết cho mình. Hồ sơ cũng không thể hiện có vụ án hình sự nào liên quan đến cái chết của bà L. Vì vậy, có đủ cơ sở xác định bà L. tử vong do tai nạn.

Đối với việc kê khai sức khỏe, tòa nhận định bà L. đã khai báo việc khám, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện H. và đồng ý cho Công ty P. thu thập thông tin sức khỏe.

Đáng chú ý, trước khi cấp các hợp đồng bảo hiểm, Công ty P. đã yêu cầu bà L. khám sức khỏe tại Phòng khám Đ. Doanh nghiệp căn cứ kết quả khám để tăng phí bảo hiểm và sau đó vẫn quyết định cấp hợp đồng.

Theo tòa phúc thẩm, chưa đủ cơ sở xác định bà L. cố ý gian dối hoặc việc không kê khai thêm một số bệnh lý đã trực tiếp ảnh hưởng đến quyết định giao kết hợp đồng của Công ty P.

Tòa phúc thẩm áp dụng Án lệ số 22/2018/A để xác định bà L. không vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin về tình trạng sức khỏe khi ký hợp đồng bảo hiểm.

Từ đó, HĐXX không chấp nhận kháng cáo của Công ty P., giữ nguyên bản án sơ thẩm. Công ty phải thanh toán hơn 1,675 tỷ đồng tiền bảo hiểm và hơn 344 triệu đồng tiền lãi, tổng cộng hơn 2,019 tỷ đồng.

(Bài viết dựa trên Bản án số 960/2025/DS-PT ngày 22/8/2025 của TAND TPHCM)