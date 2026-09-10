Vay hơn 25 tỷ, trả chưa được bao nhiêu đã chuyển thành nợ quá hạn

Ngày 3/3/2022, Ngân hàng TMCP S. (Hà Nội) và Công ty T. (Cần Thơ) ký hợp đồng cấp hạn mức vay vốn 50 tỷ đồng, nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ kinh doanh. Thời hạn hạn mức 12 tháng, còn thời hạn từng khoản vay tối đa 9 tháng. Theo các khế ước nhận nợ, Ngân hàng S. đã giải ngân cho Công ty T. 3 khoản.

Khoản thứ nhất hơn 6,05 tỷ đồng, giải ngân ngày 22/2/2023. Khoản thứ hai hơn 6,06 tỷ đồng, giải ngân ngày 23/2/2023. Cả hai khoản vay này đều có thời hạn vay 7 tháng, lãi suất 14,7%/năm.

Khoản thứ ba hơn 13,2 tỷ đồng được giải ngân ngày 22/12/2023, thời hạn 6 tháng, lãi suất 9,83%/năm. Như vậy, tổng số tiền Ngân hàng S. đã giải ngân theo 3 khế ước là hơn 25,3 tỷ đồng.

Để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ, ông Tăng Thành H. và bà Huỳnh Ngọc Đ. thế chấp 4 thửa đất thuộc quyền sở hữu của mình ở TP Cần Thơ cho Ngân hàng S. Hợp đồng thế chấp được công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 3/3/2022.

Công ty vay hơn 25 tỷ đồng để bổ sung vốn kinh doanh, sau đó vi phạm nghĩa vụ trả nợ khiến tổng số tiền phải thanh toán cả gốc và lãi lên hơn 31,5 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty T. mới thanh toán được hơn 1,7 tỷ đồng, trong đó tiền gốc hơn 526,9 triệu đồng, lãi trong hạn hơn 1,2 tỷ đồng và lãi phạt chậm trả lãi hơn 617.000 đồng.

Do vi phạm nghĩa vụ trả nợ, đến ngày 23/3/2025, toàn bộ các khoản vay theo 3 khế ước chuyển sang nợ quá hạn.

Do đó, Ngân hàng S. khởi kiện, yêu cầu Công ty T. thanh toán toàn bộ nợ gốc, lãi và khoản lãi phát sinh cho đến khi trả hết nợ. Trường hợp công ty không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ, ngân hàng đề nghị cơ quan thi hành án dân sự xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ.

Nếu tiền thu được từ việc xử lý tài sản không đủ trả nợ, Công ty T. vẫn phải tiếp tục thanh toán phần còn thiếu.

Hơn 31,5 tỷ đồng phải trả, 4 thửa đất có thể bị phát mãi

Quá trình giải quyết vụ việc, đại diện Công ty T. thừa nhận doanh nghiệp có vay vốn của Ngân hàng S., chưa thanh toán hết nợ gốc và lãi, đồng thời đồng ý trả khoản nợ. Công ty cũng đồng ý phát mãi tài sản thế chấp nếu không thanh toán đầy đủ.

Bà Huỳnh Ngọc Đ. cũng xác nhận việc cùng ông Tăng Thành H. thế chấp 4 tài sản để bảo đảm nghĩa vụ của Công ty T. và đồng ý xử lý tài sản bảo đảm do công ty mất khả năng thanh toán.

Bản án sơ thẩm của TAND khu vực 1 - Cần Thơ chấp nhận toàn bộ yêu cầu của Ngân hàng S. Theo đó, Công ty T. phải thanh toán cho ngân hàng tổng cộng hơn 31,5 tỷ đồng tiền gốc và lãi, tạm tính đến ngày 23/3/2026.

Trong số này, khoản vay thứ nhất còn hơn 5,5 tỷ đồng tiền gốc, cùng hơn 1,3 tỷ đồng lãi trong hạn và hơn 408 triệu đồng lãi quá hạn. Khoản vay thứ hai còn hơn 6,06 tỷ đồng tiền gốc, hơn 1,5 tỷ đồng lãi trong hạn và hơn 448 triệu đồng lãi quá hạn.

Khoản vay thứ ba còn hơn 13,2 tỷ đồng tiền gốc, hơn 2,01 tỷ đồng lãi trong hạn và hơn 970 triệu đồng lãi quá hạn.

Công ty T. còn phải tiếp tục chịu lãi quá hạn đối với số tiền gốc chưa thanh toán và lãi chậm trả lãi theo thỏa thuận trong các hợp đồng cho đến khi trả xong nợ.

Đáng chú ý, nếu Công ty T. không trả hoặc trả không đầy đủ, Ngân hàng S. có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự xử lý 4 thửa đất thế chấp để thu hồi nợ. Nếu sau khi xử lý tài sản thế chấp vẫn không đủ thu hồi nợ, Công ty T. tiếp tục phải thanh toán số tiền còn thiếu đến khi hoàn thành nghĩa vụ.

Không đồng ý, đại diện Công ty T., bà Huỳnh Ngọc Đ. và ông Tăng Thành H. kháng cáo, đề nghị cấp phúc thẩm không chấp nhận yêu cầu của Ngân hàng S. và không đồng ý phát mãi tài sản bảo đảm.

Tuy nhiên, tại cấp phúc thẩm, những người kháng cáo không cung cấp được tài liệu, chứng cứ mới làm thay đổi nội dung vụ việc. Hội đồng xét xử nhận định cấp sơ thẩm đã xác định đúng quan hệ tranh chấp, đánh giá đầy đủ chứng cứ và áp dụng đúng quy định pháp luật.

Do đó, cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

(Bài viết dựa trên Bản án số 47/2026/KDTM-PT ngày 6/8/2026 của TAND TP Cần Thơ)