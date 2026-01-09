Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Douglas, lực lượng chức năng đã phát hiện một chiếc Audi S5 lưu thông tại thành phố Omaha với tốc độ lên tới 133 mph (khoảng 214 km/h). Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe còn bị ghi nhận luồn lách giữa sáu phương tiện khác để giành làn nhanh mà không bật xi-nhan, gây nguy hiểm nghiêm trọng cho giao thông.

Cảnh sát sau đó tiến hành dừng xe và xác định người điều khiển là Tanner Jones, 19 tuổi. Đáng chú ý, Jones vừa mua chiếc Audi S5 này vào ngày 30/12, trong khi vụ việc xảy ra ngày 3/1, đồng nghĩa anh ta chỉ sở hữu chiếc xe được vỏn vẹn 4 ngày.

Mua Audi S5 được 4 ngày, thiếu niên phóng 214 km/h rồi bị bắt, xe bị tạm giữ.

Không được lực lượng chức năng “nương tay”, Jones bị bắt giữ với nhiều cáo buộc gồm: Lái xe liều lĩnh có chủ ý; không bật tín hiệu xin đường; không xuất trình được giấy tờ bảo hiểm; chạy quá tốc độ trên 36 mph (hơn 58 km/h) so với quy định.

Theo luật bang Nebraska, hành vi lái xe liều lĩnh lần đầu được xếp vào tội nhẹ cấp độ III, có thể dẫn đến tước giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 1 năm.

Cảnh sát cho biết, riêng lỗi chạy quá tốc độ có thể khiến Jones bị phạt khoảng 400 USD, trong khi các vi phạm còn lại có mức xử phạt nhẹ hơn. Tuy nhiên, chiếc Audi S5 đã bị tạm giữ, kéo theo chi phí không nhỏ để chuộc xe về.

Chiếc xe chạy với tốc độ lên tới 133 mph (khoảng 214 km/h).

Dù không ra thông cáo chi tiết, Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Douglas mô tả vụ việc là một “màn trình diễn nguy hiểm”, với tốc độ nhanh đến mức thiết bị đo tốc độ Lidar cũng phải “kiểm tra lại” vì quá khó tin.

Nhà chức trách cho rằng đây là bài học đắt giá về việc kết hợp xe hiệu suất cao với những quyết định thiếu chín chắn, đặc biệt là đối với các tài xế trẻ tuổi.

Theo Carscoops

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy chia sẻ bài viết về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!