Mới đây, đoạn video từ camera hành trình ghi lại cảnh một chiếc xe con hiệu VinFast VF 3 dừng kiểu "ngang ngược" được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người theo dõi phải "lắc đầu" ngao ngán.

Xem video:

Theo đoạn video được tài khoản Trần Hồng Hạnh đăng tải lên nhóm OFFB, khi đang di chuyển trên đường tại khu vực Tương Giang, phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh (TP Từ Sơn cũ) vào khoảng 7h50 sáng ngày 29/12, chiếc xe của chị bị "chặn lại" bởi một ô tô đi ngược chiều. Đáng nói, người đàn ông điều khiển chiếc xe này dừng lại và thò tay qua cửa để... mua xôi.

Khi chị Hạnh lên tiếng nhắc nhở việc dừng xe sai quy định, nam tài xế không những không chấp hành mà còn tỏ rõ thái độ bực bội, ra khỏi xe và lớn tiếng yêu cầu xe đi đúng chiều phải lùi lại để “nhường đường” cho mình.

Dù nhận thấy yêu cầu này hết sức vô lý, nữ tài xế vẫn chủ động đánh lái lùi xe vào ngõ bên đường nhằm giải tỏa ùn tắc, tạo điều kiện để chiếc VF 3 di chuyển tiếp.

Thế nhưng, theo chia sẻ của chị Hạnh, ngay sau khi vượt qua được đoạn đường hẹp, nam tài xế vừa mua xôi xong còn hạ kính xe, buông lời thách thức, thậm chí chửi bới, văng tục về phía chị, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc.

Tình huống này nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến chỉ trích từ cộng đồng mạng. Phần lớn cho rằng hành vi trên không chỉ thể hiện ý thức tham gia giao thông kém mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây ùn tắc, va chạm, đặc biệt trên những tuyến đường hẹp hoặc đông phương tiện.

Theo quy định tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, người điều khiển ô tô chỉ được dừng, đỗ xe sát lề đường bên phải theo chiều đi của mình với khoảng cách tối đa 25cm; trong trường hợp lề đường hẹp hoặc không có lề đường thì người điều khiển phương tiện giao thông chỉ được dừng xe, đỗ xe sát mép đường phía bên phải theo chiều đi của mình và không được gây cản trở giao thông.

Còn theo Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, việc tài xế dừng, đỗ xe không sát mép đường phía bên phải theo chiều đi ở nơi đường có lề đường hẹp hoặc không có lề đường như trong trường hợp trên sẽ bị phạt tiền từ 600-800 nghìn đồng. Trường hợp dừng xe, đỗ xe sai quy định gây ùn tắc giao thông, người điều khiển ô tô sẽ bị phạt 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Nguồn video: Trần Hồng Hạnh

Bạn đã từng gặp tình huống thót tim khi lái xe? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!