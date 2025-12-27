Sự việc xảy ra mới đây tại bể bơi Jean Boiteux, thuộc thị trấn ven biển La Ciotat, miền Nam nước Pháp.

Những hình ảnh gây sốc tại hiện trường cho thấy chiếc Jaguar XF của người phụ nữ 38 tuổi chìm hoàn toàn dưới nước.

Theo truyền thông Pháp, nữ tài xế đã nhầm lẫn giữa bàn đạp phanh và bàn đạp ga, khiến chiếc xe lao qua hàng rào, đâm vỡ cửa kính rồi rơi thẳng xuống bể bơi.

Nhầm chân ga, người mẹ lái ô tô lao xuống bể bơi khi con gái 5 tuổi ở trong xe

Trong xe, còn có cô con gái 5 tuổi của nữ tài xế đang thắt dây an toàn ở hàng ghế sau. Hai nhân viên cứu hộ tại bể bơi cùng một nhân chứng đã nhanh chóng lao xuống nước, kịp thời giải cứu hai mẹ con ra ngoài an toàn khi xe đang bắt đầu chìm.

May mắn là không có ai bị thương, bao gồm cả những người đang bơi trong bể vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Chính quyền địa phương La Ciotat xác nhận: “Những người trong xe đã được đưa ra ngoài an toàn và không có thương tích.”

Lực lượng cứu hỏa cùng cảnh sát quốc gia và cảnh sát địa phương đã có mặt tại hiện trường. Công tác trục vớt chiếc xe khỏi bể bơi ngay lập tức được tiến hành.

Sau tai nạn, bể bơi này sẽ phải đóng cửa trong vài tuần, do khoảng nước trong bể bị ô nhiễm bởi chiếc xe cần được xả thải và xử lý.

Chứng kiến hình ảnh chiếc xe nằm dưới đáy bể, một người dân bình luận trên trang chính thức của thành phố La Ciotat: “Lúc đầu tôi còn tưởng đây là ảnh do AI tạo ra.”

Chiếc xe tông vỡ kính và phi vào bên trong bể bơi.



Một người khác viết: “Đúng là phép màu! May mắn là lúc đó vẫn còn nhân viên cứu hộ trực.”

Hiệp hội Ô tô Anh (AA) cũng đưa ra khuyến cáo về cách xử lý nếu xe rơi xuống ao, hồ nước. Theo đó, việc đầu tiên cần làm là tháo dây an toàn và mở cửa sổ, thay vì mở cửa xe, vì cửa sổ là lối thoát hiệu quả nhất khi xe bị ngập nước.

Trong nhiều trường hợp, kính cửa sổ điện vẫn có thể hoạt động ngay cả khi xe đã chìm. Nếu không, người trong xe có thể đập kính bằng chốt kim loại ở tựa đầu ghế hoặc khóa dây an toàn.

Trong tình huống bất khả kháng, có thể dùng tay hoặc chân để đập kính, dù cách này tiềm ẩn nguy cơ chấn thương.

AA nhấn mạnh: “Nếu trong xe có trẻ em, hãy giải thoát và đưa trẻ ra ngoài trước.”

Thông thường, một chiếc xe sẽ ngập hoàn toàn trong khoảng 2-3 phút, vì vậy người bên trong cần giữ bình tĩnh để tìm lối thoát ra ngoài.

